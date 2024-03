OBEN OHNE Open Air 2024: Line-up komplett!

Domiziana und 7 weitere Acts komplettieren Line-up



Am 20. Juli 2024 kommt das OBEN OHNE Open Air der Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land wieder auf den Königsplatz. Nach der Ankündigung des Headliners 01099 Mitte Februar veröffentlicht das Festival nun die letzte Bandwelle: Neben Co-Headlinerin Domiziana komplettieren Ansu, 3LNA, Ellice, DiggiDaniel, Vandalisbin, die „Running for the Best“-Gewinner Falschgeld sowie kilean812, der das diesjährige Publikumsvoting für sich entscheiden konnte, das Line-up für das größte nicht-kommerzielle Festival im süddeutschen Raum.

Domiziana – Geht es um Turn-up-Tunes zwischen Hyperpop und Happy Hardcore, 90s-Vibes und 2023, kommt man an Domiziana nicht vorbei. Eben noch Newcomerin mit Geheimtipp-Status, ging die 26-Jährige gleich mit ihrer ersten Single „Ohne Benzin“ viral und sorgte für den ersten TikTok-Nummer-1-Hit made in Germany: 29 Wochen in den offiziellen Charts, insgesamt über 130 Millionen Streams und gleich zwei Nominierungen für die 1LIVE-Krone inklusive.

2023 ging mindestens genauso gut weiter: knapp zwei Millionen monatliche Hörer und Hörerinnen sowie zahlreiche Features mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern wie badmómzjay, Ski Aggu und 90s-Techno-Queen Blümchen.

Im vergangenen Jahr spielte Domiziana zahlreiche Festival-Gigs, stand für TV-Auftritte vor der Kamera und wurde von Szene-Mags wie DIFFUS und Missy Magazine gefeiert. Durch Einflüsse von hartem Techno über sphärischen Trance bis hin zur aktuellen Rave-Kultur bringt Domiziana in ihrer Musik viele Genres zusammen – und kreiert so ihren ganz eigenen Vibe.

Ansu – Der gebürtige Hamburger veröffentlichte 2018 seine ersten Tracks und probierte sich in seinem ersten Mixtape „Assoziativ“ (2020) ohne Feature-Gäste und Label in seinem ganz eigenen Stil aus.

Seine Musik steht für seinen eigenständigen Flow und schlaue, oft poetische Texte über Storys aus seinem Alltag. Mit der Albumsingle „In meiner Gegend” schaffte der Rapper schließlich seinen verdienten Durchbruch.

Mit seinem letzten Album „Soul über Ego“ stellte Ansu seine Vielseitigkeit unter Beweis und paarte US-HipHop-Sound der 90er-Jahre mit battle-lastigen Lines zu einem einzigartig abgestimmten Gesamtbild.

Die Kreuzberger Musikerin 3LNA ist erst seit Kurzem auf der Bildfläche. 2021 produzierte sie ihren ersten Beat und kombinierte fiepende Elektro-Beats, 808 Drums und Jungle Breaks mit ihrer sanften Gesangsstimme zu verträumten Liedern über Liebe, Berliner Club-Nächte und rosa Pillen. Clubmusik für alle, die den Nachhauseweg lieber mögen.

Ellice ist eine aufstrebende Sängerin und Songwriterin aus Berlin. Bekannt geworden durch die TV-Show „The Voice Kids“ zog sie anschließend mit ihrem TikTok-Viral-Hit „ANGST > LIEBE“ bereits in jungen Jahren viel Aufmerksamkeit in der Musiklandschaft auf sich. Ihre einzigartige Stimme und ihr ehrliches Songwriting hat ihr rasch eine wachsende Fangemeinde eingebracht.

Diggidaniel zählt zu den aufstrebenden Künstlern der neuen deutschen Welle. Durch Themen wie Sehnsucht, Liebe, Schmerz, aber auch Freude und durchfeierte Nächte wird durch seine tiefe Stimme, durch eingängige Drums und Indie-Beats eine mitreißende Atmosphäre geschaffen, wie es bei einem Newcomer selten der Fall ist.

kilean812 – Sommergefühle, durchzechte Nächte auf Parkbänken und ein Schuss Melancholie. Die Musik von kilean812 beschreibt das Gefühl von irgendwo zwischen nachts Wachliegen und Tagträumen, zwischen orangenem Gold und Kater. Unterlegt von lockeren Lo-Fi-Beats verarbeitet er in seiner Musik die Erfahrungen mit dem Erwachsenwerden in der Vorstadt.

Vandalisbin schafft eine musikalische Atmosphäre zwischen Indie-Pop und Punk mit poetischen Texten voll Witz, verliert dabei aber nie eine gewisse Tiefe; Melancholie mit einem Augenzwinkern. Lebhaftigkeit und energetische Tracks werden bei der 2023 geformten Band großgeschrieben, die ursprünglich von der Straßenmusik kommt.

Falschgeld sind jung, aus München und machen dreckigen Indie-Pop-Rock mit deutschen Texten, stilistisch irgendwo zwischen TonSteineScherben, Wanda und AnnenMayKantereit. Die punkige Attitüde der vier Pop-Lümmel, die seit Kindestagen miteinander Musik machen, trifft kontrastreich auf tiefgründige und nachdenkliche Texte, die demnächst in ihrem Debut-Album unter Mitwirkung von Franz-Ferdinand-Gitarrist Nick McCarthy veröffentlicht werden. Im „running for the best slot“-Voting konnte sich die Band durchsetzen und einen begehrten Slot auf der Mainstage sichern.

Wer eine bis zum Festivaltag gültige Jugendleitercard (Juleica) hat, kann ein Ticket für das OBEN OHNE Open Air bis zum 20.06.2024 kostenlos erwerben. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.oben-air.de.

Hintergrund

Das OBEN OHNE Open Air der Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land ist das größte nicht-kommerzielle Festival im süddeutschen Raum. Das Festival ist seit 1998 ein wichtiger Bestandteil der Münchner Musikszene und hat auch in der überregionalen Festivalszene einen festen Platz.

Ziel ist es, jungen Menschen bei kostengünstigem Eintritt interessante nationale und internationale Bands zu bieten sowie jungen und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern zu einem großen Auftritt zu verhelfen.

Ab 12 Jahren dürfen die Jugendlichen ohne Erziehungsberechtigte bis zum Veranstaltungsende auf dem Festivalgelände bleiben, Kindern unter sechs Jahren ist der Besuch des OBEN OHNE leider nicht gestattet.

In aller Kürze:

OBEN OHNE Open Air – 20.07.2024 – München, Königsplatz

Mit:

01099 / Domiziana / Bibiza / Zimmer90 / Esther Graf / Ansu / 3LNA / Ellice / Siovo / Ela / DiggiDaniel / Fiio / Falschgeld / Vandalisbin / Kilean182

Bereits im Vorverkauf, Tickets via www.oben-air.de/tickets

Weitere Informationen auf www.oben-air.de sowie auf Instagram (@obenohneopenair)