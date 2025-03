OBEN OHNE Open Air ausverkauft – Resale-Plattform angekündigt

Das größte nicht-kommerzielle Festival im süddeutschen Raum, das OBEN OHNE Open Air der Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land, ist ausverkauft. Die 23.000 Tickets für den Königsplatz waren sehr gefragt und sind dieses Jahr nochmal zwei Wochen früher ausverkauft als im Vorjahr.

Rund eine Woche nach der Veröffentlichung der dritten Bandwelle, die das Line-up um weitere Acts wie Co-Headliner Levin Liam sowie skrt cobain, Yosho, Erleuchtung und Rufo und erstmals mit einem Live-Podcast (Willkommen im Club – der queere Podcast) vervollständigte, waren die Tickets vergriffen.

Zum ersten Mal bietet das Open Air zusammen mit seinem Ticketanbieter eine offizielle Resale-Plattform an. Ab dem 1. April können Tickets unter www.kjr-url.de/oo-resale fair weiterverkauft werden. So wird sichergestellt, dass Ticketbesitzer*innen den vollen Preis von 10 Euro zurückerhalten, gleichzeitig Käufer*innen vor Betrug geschützt sind und keine überhöhten Preise auf inoffiziellen Plattformen zahlen müssen. So können endlich unseriöse Tickethändler*innen ausgeschaltet werden und es wird dafür gesorgt, dass jede*r die Chance auf ein faires Ticket hat. Mehr Infos zur Plattform gibt es bald über die Kanäle des Festivals.

Das Booking-Team zeigt sich zufrieden, dass es auch in diesem Jahr gelungen ist, ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von männlichen und weiblichen Acts zu buchen, das die Vielfalt der Musikszene widerspiegelt.

Neben dem musikalischen Angebot setzt das OBEN OHNE Open Air auch weiterhin auf den Ausbau umfassender Inklusionsmaßnahmen. Durch den kontinuierlichen Abbau von Barrieren und die Umsetzung eines inklusiven Festival-Erlebnisses soll der Zugang zum Event für alle gewährleistet werden.

Besondere Aufmerksamkeit wird auch 2025 auf das Awareness-Konzept gelegt. Wie im letzten Jahr wird es einen Ruhepol als Rückzugsort für Festival-Gäste geben, die eine Pause vom Trubel benötigen. Darüber hinaus steht der Safer Space als sichere Anlaufstelle zur Verfügung. Mobile Awareness-Teams komplettieren das Angebot.

Schwerbehinderte Menschen (Grad der Behinderung mind. 50 und B im Behindertenausweis) haben die Berechtigung, kostenfrei eine Begleitperson mitzunehmen.

In aller Kürze:

OBEN OHNE Open Air – 26.07.2025 – München, Königsplatz

Mit:

Edwin Rosen / Levin Liam / Chapo102 / Kasi / Maikel / Zsá Zsá / Florentina / skrt cobain / Babyjoy / Jassin / Yosho / Charlize / Willkommen im Club (Live Podcast) / Erleuchtung und Rufo / Loop Roots

Weitere Informationen auf www.oben-air.de