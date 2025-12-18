Oberbürgermeister Dieter Reiter: Rede zum Haushalt 2026

Die Vollversammlung des Stadtrats hat heute über den städtischen Haushalt 2026 sowie über das aktuelle Mehrjahresinvestitionsprogramm 2025 – 2029 beraten. Die Haushaltsrede von Oberbürgermeister Dieter Reiter hat folgenden Wortlaut:

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fange ausnahmsweise mal mit einem Zitat an: ,Es kann nicht sein, dass Bund und Länder, vor allem der Bund, den Kommunen ständig Mehraufgaben überträgt – und sie finanziell anschließend damit allein lässt. Die Lage der kommunalen Haushalte ist schwierig. (…) Und wenn Städte und Gemeinden, wenn Landkreise und große Städte politisch nicht mehr handlungsfähig sind (…), dann geht die Demokratie dort zuerst vor die Hunde.‘ Dieses Zitat stammt nicht von einem aufgebrachten Kommunalpolitiker, sondern von Bundeskanzler Friedrich Merz und datiert nicht etwa aus der Oppositionszeit, sondern vom CDU-Landesparteitag in NRW im Spätsommer 2025, als er schon Bundeskanzler war.

Wir erleben derzeit eine Krise der kommunalen Finanzen, die es so noch nicht gegeben hat. Die Kommunen in Deutschland haben 2024 mit etwa 25 Milliarden Euro das größte Defizit der bundesdeutschen Geschichte verbucht. Im Jahr 2025 steuern wir wohl insgesamt auf 30 Milliarden zu, auch für 2026 ist keine Besserung in Sicht.

Der Bundeskanzler hat mit seinen Aussagen also recht. Das Grundgesetz garantiert in Artikel 28 Absatz 2 die kommunale Selbstverwaltung – das Recht der Kommunen, Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich zu regeln und dabei ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und dies im Rahmen der Gesetze und mit eigenen Mitteln. Wenn aber die eigenen Mittel immer weniger werden, dann gerät auch die kommunale Selbstverwaltung immer mehr in Gefahr und wird zu einer kommunalen Mangelverwaltung. Und das ist gefährlich, weil die Städte und Gemeinden nichts anderes sind als das Rückgrat unserer Demokratie.

In den Kommunen kommen die Bürgerinnen und Bürger direkt in Kontakt mit der Politik. Hier erleben sie die unmittelbaren Auswirkungen von Politik, hier engagieren sie sich. Wenn sie sehen, dass die Politik es nicht schafft, die Städte am Laufen zu halten, sie über kaputte Straßen stolpern, keinen Kindergarten- oder Kitaplatz für ihre Kinder finden, Bibliotheken schließen, Anträge durch die Verwaltung nicht bearbeitet werden oder der Service für Seniorinnen und Senioren zurückgefahren wird, dann wenden sie sich irgendwann ab von der Demokratie. Und genau das müssen wir verhindern.

Um es an dieser Stelle aber auch klar zu sagen: Dieser Haushaltsentwurf der Kämmerei zeigt ganz deutlich, dass wir von einer solchen Situation in München noch durchaus deutlich entfernt sind.

Das Thema der kommunalen Finanzen treibt uns aber alle um und natürlich wünschen wir uns alle eine andere Situation. Selbstverständlich kann man beim Thema Haushalt im Stadtrat streiten und ja, man kann auch sicherlich Entscheidungen der Stadtregierung kritisieren.

Das stellt niemand in Frage und dafür ist die Debatte ja da. Es gibt aber keinen Grund, eine hochemotionale Debatte zu führen und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern den falschen Eindruck zu vermitteln, dass hier alles den Bach runtergeht.

Ich möchte deshalb auch im Hinblick auf die Kommunalwahl nächstes Jahr an alle Demokratinnen und Demokraten hier im Haus appellieren, dass wir uns dieser bestehenden Gefahr für die Demokratie gewahr sind und wir alle gemeinsam versuchen, uns dagegen zu stemmen.

Und das macht man nicht, indem man das Ende der Welt herbeiredet. Das schadet letztlich uns Demokratinnen und Demokraten und freut diejenigen, die bisher nicht stark im Stadtrat vertreten sind.

Der Kämmerer und der Personalreferent werden ja nachher noch in die Tiefe gehen, deshalb halte ich mich, um Doppelungen zu vermeiden, mit tiefgreifenden Analysen des Haushaltsentwurfes zurück.

Allerdings gehört nicht viel dazu, um zu erkennen, dass die deutschlandweite Situation der Kommunen, die oben erwähnte, finanzielle Schieflage der Städte und Gemeinden natürlich auch eine Stadt wie München trifft. Nur unter größten Anstrengungen, beispielsweise durch konsumtive Gegensteuerungsmaßnahmen im Umfang von 253 Millionen Euro, ist es gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf vorzulegen. Trotz Einnahmen von 9,58 Milliarden Euro sind wir gerade mal mit einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 206 Millionen Euro über den geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 175 Millionen Euro.

Und so wie ich die Diskussionen hier kenne, liebe Stadträtinnen und Stadträte, kommen im Laufe dieser Vollversammlung vielleicht noch Ausgaben dazu.

Ich habe im Rahmen der Haushaltsreden immer wieder darüber gesprochen, wie gigantisch unsere Investitionsleistung ist. Ein Mehrjahresinvestitionsprogramm von über 13 Milliarden Euro. Allein im Haushalt 2026 sind Investitionsauszahlungen von 2,9 Milliarden vorgesehen. 2,24 Milliarden davon werden durch sogenanntes Fremdkapital finanziert – hört sich besser an als Schulden.

Das investieren wir in den Schul- und Kitabau, in den ÖPNV, in den Wohnungsbau – insgesamt dann seit 2014 9,4 Milliarden in die Schulbauoffensive mit 105 Bauprojekten, wo rund 59.000 Schulplätze entstehen. Und wenn eines Ihrer Kinder oder Enkel beispielsweise in den Schulneubau der Willy-Brandt-Gesamtschule geht, oder Sie auf dem Weg zur Arbeit daran vorbeikommen, dann sehen Sie die Investitionen auch, dann werden die konkret. Dreizehn neue Schul-, Kita- und Sportbauprojekte werden heuer fertiggestellt.

Diese Zahlen sind in ihrer schieren Größe sehr abstrakt. 13 Milliarden, 2,9 Milliarden – deshalb will ich es mal anders formulieren. Und zwar anhand dessen, was wir 2025 investiert haben (12,4 Mrd. gesamt).

Hundert Euro, das ist etwas, was man sich viel besser vorstellen kann. Das könnte ein schönes Abendessen zu zweit sein. Oder ein Besuch in einem unserer städtischen Theater. Selbst beim FC Bayern bekommen Sie zwei Eintrittskarten zu einem Bundesligaspiel dafür. Wenn Sie welche bekommen…

Hundert Euro, damit kann jeder etwas anfangen. Diese hundert Euro haben wir zwischen 2020 und 2025 jeden Monat für jeden Münchner und jede Münchnerin investiert. Genau genommen sogar 112 Euro – pro Kopf, pro Monat. Damit München gut bleibt und wo es möglich ist, noch besser wird. Das ist richtig und wichtig und dafür stehe ich auch!

Dass wir aber die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts gerade so hinbekommen, ist kein Grund zum Jubeln, das will ich auch gar nicht schönreden.

Nur: Schaut man sich um, ist ein genehmigungsfähiger Haushalt mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr. Viele bayerische, viele deutsche Kommunen schaffen das nicht mehr.

Daher kann man – auch wenn wir es im Nachgang sicher noch hören werden – die aktuelle Situation nicht einfach damit abtun, dass es die Stadtregierung in München schlicht nicht kann.

Das würde dann ja für viele, ja fast alle der Regierungen in den deutschen Gemeinden gelten, egal welche politischen Parteien dort regieren. So einfach ist es also nicht!

Ein großes Problem für die Kommunen sind die gestiegenen Belastungen, die uns von außen auferlegt werden. Neu geschaffene Rechtsansprüche oder andere Aufgabenmehrungen werden den Kommunen aufgebürdet, die Finanzierung wird aber nicht im gleichen Atemzug entsprechend geregelt.

Auf Bundesebene ist es uns in einem bemerkenswerten Schulterschluss gelungen, alle 13 Landeshauptstädte der Flächenländer zu einem gemeinsamen Vorgehen zu bringen, um endlich bei der Bundesregierung und den Ländern Gehör für die Probleme der Kommunen zu finden. Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die 13 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister einen ganz unterschiedlichen Parteienbackground haben (SPD, CDU, Grüne, FDP und parteilos). Aber uns einen die gleichen Probleme und die gleichen Forderungen an Bund und Länder, die wir in drei kurzen Sätzen zusammengefasst haben: 1.Wer bestellt, muss bezahlen.

2.Wer bestellt hat, ohne zu bezahlen, muss nachzahlen.

3.Bund und Länder müssen aufhören, sich auf Kosten der Kommunen zu einigen.

Bundeskanzler Merz hat auf unser Schreiben hin zugesagt, im 1. Quartal 26 eine Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz anzusetzen und uns an dem Prozess zu beteiligen.

Von Seiten der Länder gab es eine Antwort des Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, als derzeitigem Chef der MPK. Die wichtigsten Sätze daraus lauten: ,Aus Sicht der Länder kann ich Ihnen uneingeschränkt Recht geben. Neues Vertrauen in einen fairen Umgang der staatlichen Ebenen untereinander kann nur dadurch entstehen, dass bestehende Belastungen aus der Vergangenheit ausgeglichen werden.‘ Wir werden sowohl den Bundeskanzler als auch die Länder beim Wort nehmen und uns mit dem derzeitigen Zustand nicht zufriedengeben. Die erste Antwort auf den gemeinsamen Brief der 13 Landeshauptstädte zeigt aber auch, warum Dinge in den Finanzbeziehungen falsch laufen. So schreibt der Bundeskanzler in seiner Antwort vom 21.11.2025 zum Thema Investitionsbooster: ,Gleichwohl wurden bundesseitig mit dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sowie mit der vollständigen Übernahme der (…) ausgewiesenen kommunalen Steuerausfälle starke Zeichen zur Entlastung der Kommunen gesetzt.‘

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das stimmt so leider für München nicht. Einnahmeverlusten bei der Gewerbesteuer durch den Booster von bis zu 200 Millionen Euro stehen Einnahmeerhöhungen bei der Umsatzsteuer von nur circa 60 Millionen in 2026 gegenüber. Hier bedarf es also dringend auf Bundesebene einer Nachjustierung, das habe ich auch gegenüber dem Bund schon deutlich gemacht.

Und es könnte nichts schaden, wenn man das macht, was ich ja schon lange fordere: Endlich eine Person am Kabinettstisch in Berlin beteiligen, die die Belange der Kommunen aus eigener Erfahrung im Blick hat. Und damit meine ich ganz bestimmt nicht mich.

Auch den Freistaat darf man da nicht aus der Verantwortung lassen. Nur durch gemeinsamen Druck der bayerischen Städte und Kreise (auch hier übrigens wieder über alle Parteigrenzen hinweg) ist es gelungen, den Freistaat dazu zu bringen, kurzfristige Änderungen bei der Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs für 2026 vorzunehmen und den Kommunen wenigstens etwas entgegenzukommen.

Bei der Landeshauptstadt München kommt dabei vor allem an, dass sich die Bezirksumlage nicht so stark erhöht wie geplant und wir nun nur 65 Millionen Euro zusätzlich zahlen müssen, statt 130 Millionen Euro. Aber das Entgegenkommen reicht weder für München noch für die anderen bayerischen Kommunen, deren Defizit 2024 auf insgesamt 5,3 Milliarden Euro gestiegen ist.

Oder wie es ein Parteikollege des Ministerpräsidenten ausgedrückt hat: ,Die Blutung ist nicht gestillt.‘

Es wäre ja vielleicht auch von Seiten des Freistaats sinnvoll, sich nicht für eine schwarze Null im eigenen Haushalt zu feiern. Denn wie erreicht man das? Ganz einfach, man nimmt beispielsweise (wie das mein Parteikollege Volkmar Halbleib am 10.12. im Landtag schön herausgearbeitet hat) 156 Millionen Euro steigende Bundesmittel beim Wohnungsbau als Freistaat gerne in den eigenen Haushalt auf und kürzt dann einfach die Landesmittel um diesen Betrag.

Gleichzeitig legt man den Kommunen immer stärkere Daumenschrauben bei der Erzielung neuer Einnahmen an. Es muss an dieser Stelle nochmal sein, ich rede natürlich unter anderem von der Übernachtungssteuer. Aber da weiß der Freistaat ja den Bayerischen Verfassungsgerichtshof auf seiner Seite, der unsere Klage vollumfänglich abgewiesen hat.

Kann man rechtlich wohl so sehen, muss man aber nicht.

Wir prüfen gerade, wie wir da weitermachen, gemeinsam mit unseren Mitstreitern aus Günzburg und Bamberg. Die Lust ist bei allen groß, es nicht dabei bewenden zu lassen. Es könnte also sein, wenn die rechtlichen Ausführungen es hergeben, dass ich tatsächlich auch mal sagen kann: „Dann gehen wir bis nach Karlsruhe.“

Und zum Thema Bezirksumlage noch ein kleines Bonmot: Ich hatte Ministerpräsident Söder auch in einem eigenen Schreiben um Aufstockung der Hilfen für die Kommunen gebeten. Dabei konnte ich mir nicht verkneifen, auch nach dem Stand der 2020 von ihm groß verkündeten Idee eines eigenen Regierungsbezirks München zu fragen.

Zur Antwort hat er Staatsminister Florian Herrmann vorgeschickt und die muss ich hier im Wortlaut zitieren: ,Es handelt sich um ein längerfristiges Vorhaben. Über das weitere Vorgehen wird zu gegebener Zeit zu entscheiden sein.‘ Übersetzt bedeutet das wohl: Es war dem Ministerpräsidenten wichtig, die Idee in die Welt zu blasen, jetzt lassen Sie uns damit aber bitte in Ruhe.

Um meine Ausführungen vom Anfang noch etwas auszuführen: Nein, so dramatisch, wie in manchen anderen Kommunen ist die Situation in München nicht.

Wir schließen keine Stadtbibliotheken (der Etat des Kulturreferats liegt 2026 bei 280 Millionen), wir haben 34 (!) Alten- und Servicezentren in München.

Wir helfen allen, die dringende Hilfe brauchen (der Etat des Sozialreferats liegt 2026 bei knapp 2 Milliarden) und tun alles dafür, dass der ÖPNV läuft und sich insbesondere auch Familien hier wohl fühlen – der Schul- und Kitabau wurde oben schon erwähnt.

Und ich klage zwar selbst immer über die Baustellen in der Stadt, aber man muss auch feststellen: Es gibt sie deshalb, weil in dieser Stadt viel passiert und viel entwickelt wird.

Trotz aller Unkenrufe und schlechter wirtschaftlicher Aussichten, die von außen an uns herangetragen werden.

Wir investieren bis 2029 nochmal rund 3,8 Milliarden in Schulen und Kindertageseinrichtungen, 2,1 Milliarden in den ÖPNV, 1,4 Milliarden in den Wohnungsbau, 434 Millionen in den Klima- und Umweltschutz, 280 Millionen in Kultureinrichtungen und, und, und.

Also bleiben wir doch bitte ein bisschen auf dem Boden und sind durchaus ein wenig stolz auf das, was die Landeshauptstadt München da leistet. Und zum Thema Schulden, die ich ja überhaupt nicht kleinreden will, weil es dabei um die Handlungsfähigkeit der Stadt geht, zumindest auch ein positiver Gedanke:

Wir schaffen durch die Investitionen Werte, die sich in unserer Bilanz als Eigenkapital wiederfinden. Und unsere Eigenkapitalquote von über 40 Prozent (wie sie die Kämmerei berechnet hat) kann sich sowohl im kommunalen wie auch im Vergleich mit der freien Wirtschaft immer noch sehen lassen.

Trotzdem will ich durchaus auch sagen, dass wir als Stadtregierung in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch nicht immer alles richtig gemacht haben. Wir waren beispielsweise zu optimistisch, was die Einnahmesituation angeht, und haben unseren Apparat zu üppig ausgestaltet. Wir haben zu oft den Goldstandard bei unseren Leistungen gewählt, ohne Alternativen ernsthaft in Erwägung gezogen zu haben.

Die Losung, dass München in diesen und jenen Bereichen immer vorneweg marschieren muss, die muss in diesen Bereichen der Vergangenheit angehören.

Der Haushaltsentwurf zeigt aber auch, wie viele Anstrengungen die einzelnen Referate unternehmen, um Einsparungen zu erzielen, damit wir weiterhin einen genehmigungsfähigen Haushalt hinbekommen und gleichzeitig die lebenswerte Stadt sind und bleiben, die wir alle lieben. Deshalb an dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, die tagtäglich dabei helfen, diese Stadt am Laufen zu halten.

Und die bei allen notwendigen Sparmaßnahmen nicht verzweifeln, sondern weiterhin anpacken und versuchen, das Beste für die Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger herauszuholen. Ohne sie alle wäre das alles nicht möglich. Vielen Dank!

Ein besonderer Dank noch allen Haushaltsabteilungen, dem Personalreferenten und seinen Kolleginnen und Kollegen sowie dem Kämmerer und seinen Kolleginnen und Kollegen. Ich war lange genug in der Kämmerei, um zu wissen, was dies jedes Jahr für ein Kraftakt ist. Vor allem jetzt, wo der Haushalt so knapp auskömmlich gestaltet ist.

Gestatten Sie mir am Schluss noch einen kleinen Appell an die Referentinnen und Referenten und an Sie, liebe Stadträtinnen und Stadträte: Um die kommunale Selbstverwaltung und damit auch die Demokratie zu sichern, braucht es Solidarität und den Blick über den eigenen Tellerrand – weg vom Kirchturm- oder Silodenken.

Wir müssen über Parteigrenzen, aber auch über die Grenzen der einzelnen Referate hinweg noch stärker das Gesamtwohl der Stadt im Blick haben. Denn wir sind alle dafür verantwortlich, dass der Laden läuft. Nur ein paar wenige Gedanken dazu:

a.Macht es bei der derzeitigen Lage wirklich Sinn, Projekte an Land zu ziehen, die einem zwar eine bestimmte Summe an EU-Mitteln bringen, wenn wir dafür gleichzeitig z.B. für Rechtsberatung mehr Mittel aufwenden müssen als wir bekommen?

b.Macht es Sinn, als Referat ein neues Projekt zu starten, das keine Pflichtaufgabe oder dringend notwendig ist, wenn wir gleichzeitig in anderen Bereichen, wie dem ÖPNV, so stark unter Druck stehen? Wäre es nicht besser zu sagen, dass man das Geld aus Solidarität und realer Einschätzung von echten Notwendigkeiten in für die Bürgerinnen und Bürger noch wichtigere Bereiche umschichtet?

c.Braucht es in Zeiten knapper Kassen wirklich immer neue Stabsstellen, Fachstellen und Projektteams, während wir gleichzeitig lange Wartelisten bei der Anerkennung der deutschen Staatsbürgerschaft oder im Wohngeld haben – also genau dort, wo Bürgerinnen und Bürger unsere Verwaltung ganz konkret erleben?

Der Ausbau solcher Strukturen ist aus meiner Sicht nur in Zeiten ausreichender finanzieller Spielräume nachvollziehbar. Wenn diese Spielräume fehlen, müssen wir den Fokus auf die Kernaufgaben der Verwaltung legen.

Diese Aufzählung ist keinesfalls abschließend und sollte nur als Anregung dienen. Nicht Ressortegoismen, sondern das Gesamtwohl der Stadt und ihrer Menschen muss im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen! Und ich rufe alle dazu auf, sich darüber in Zukunft noch intensiver Gedanken zu machen.

Wenn wir die Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger als unser gemeinsames Ziel begreifen, dann müssen wir uns alle noch stärker solidarisch verhalten. Auch anders als bisher über Ressort- und Parteigrenzen hinweg.

Für München – für unsere Heimat und unsere Bürgerinnen und Bürger. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen jetzt erstmal eine rege Diskussion und dann ein frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr 2026.“