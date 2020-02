Obergiesing: 69-jähriger Münchner fährt seit Jahrzehnten ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 05.02.2020, gegen 15:50 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der

Polizeiinspektion 23 (Giesing) in der Schwanseestraße ein Pkw Skoda auf, der ohne auf

den umliegenden Verkehr zu achten, in die diese einfuhr. Aufgrund dieses Fahrmanövers

musste der Fahrer des Streifenwagens stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Im Anschluss wurde der Pkw für eine Verkehrskontrolle angehalten. Schon beim

Herantreten an das Fahrzeug stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer, ein 69-

jähriger Münchner, nicht angeschnallt war und zusätzlich einen kleinen Hund ungesichert

auf seinem Schoß transportierte.

Der 69-Jährige konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen. Er gab jedoch

an, in Besitz eines tschechischen Führerscheins zu sein. Den habe er jedoch in das

Ausstellerland geschickt, um ihn dort verlängern zu lassen.

Der 69-Jährige, der fest in München wohnt und in der Tschechien über keinen Wohnsitz

verfügt, gab an, dass laut seiner Rechtsauffassung eine ausländische Fahrerlaubnis

ausreiche, um in Deutschland unter den genannten Umständen ein

fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führen zu dürfen.

Dem 69-Jährigen wurde bereits 1987 die deutsche Fahrerlaubnis entzogen. Er ist seitdem

mehrmals wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden. Zuletzt war dies im

September 2019 der Fall.

Dem 69-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden einem

Angehörigen übergeben. Gegen den Münchner wird nun erneut wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den

Sachverhalt unterrichtet.