Obergiesinger Adventsfensterln: Der Weihnachtsmarkt zum Spazieren & Entdecken

Die dunkle und kalte Adventszeit ist eine heimelige Zeit. Dabei gibt es im Advent viele Gelegenheiten vor die Tür zu gehen. In Obergiesing ist dafür in diesem Jahr ein Überblick über die vielen kleinen und großen Advents-Veranstaltungen im Stadtteil entstanden. „Obergiesinger Adventsfensterln“ heißt das fast komplett kostenfreie Format, das vom 29. November bis zum 23. Dezember 2018 läuft.

Adventsfensterln bedeutet, dass Anwohnende täglich zu Aktionen eingeladen sind. Aus den vielen Fensterln entsteht ein Adventsmarkt zum Spazieren & Entdecken – jeden Tag eine andere Aktion. Im Programm sind insgesamt über 50 Gelegenheiten an 25 Orten versammelt: vom Adventsmarkt an der Ichoschule, dem gemeinsamen Schmücken des öffentlichen Weihnachtsbaums am Tegernseer Platz bis hin zum Adventssingen im Grünwalder Stadion.

„Es ist ein charmantes und vielfältiges Format geworden, bei dem sich alle Akteure – von den Gewerbetreibenden bis zu Bürgerinnen und Bürgern – beteiligen konnten“ sagt Torsten Müller vom Stadtteilmanagement der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS), der die Angebote zusammengetragen hat.

Das Format entstand auf einem Workshop zur Adventsplanung im Stadtteil. Die Mitwirkenden, die sich in den vergangenen Jahren bereits bei diversen Adventsplanungen eingebracht hatten, wollten ein Angebot, das aus dem Stadtteil kommt. So war die Idee zum Obergiesinger Adventsfensterln geboren, denn da habe der Stadtteil selbst in der Hand was passiere. „Bedarfe und Ideen aus dem Stadtteil aufzugreifen und gemeinsam umzusetzen, das ist eine Kernaufgabe unserer Arbeit vor Ort“ betonen Gerda Peter und Christian Amlong, Geschäftsführung der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS), des Trägers des Stadtteilmanagements. Ein Weihnachtsmarkt in der Zukunft wurde bei dem Workshop übrigens nicht ausgeschlossen, wie Torsten Müller verrät.

Das Veranstaltungsprogramm für die staade Zeit in Obergiesing wird ergänzt durch den Adventskalender für die Tegernseer Landstraße: Hinter dessen Türchen verbergen sich attraktive Gutscheine für die ortsansässigen Geschäfte. Der Adventskalender ist kostenfrei im Stadtteilladen Giesing (Tegernseer Landstraße 113) sowie in der Stadtbibliothek Giesing (Deisenhofener Straße 20) erhältlich.

Das Programm des Obergiesinger Adventsfensterln finden Sie auch online unter: www.stadtteilladen-giesing.de