Oberhaching: Sportwagenfahrer kracht gegen Hausfassade – Drei Personen verletzt

Am Sonntag, 04.06.2023, gegen 06:10 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Lamborghini Pkw die Staatsstraße M11 von Grünwald kommend in Richtung Oberhaching. Als er in den Kreisverkehr auf Höhe der Raiffeisenallee einfuhr, kam er mehrmals von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und mehrere Grünflächen innerhalb und außerhalb des Kreisverkehrs. Der Lamborghini kam schließlich an der Hausfassade eines dortigen Wohngebäudes zum Stehen.

Durch das Notrufsystem des Pkw wurde ein automatischer Notruf abgesetzt. Die daraufhin eintreffenden Polizeibeamten konnten jedoch keine Personen an der Unfallstelle antreffen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich im Pkw neben dem 21-jährigen Fahrzeugführer noch eine 19-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg am Lech sowie eine 21-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München als Mitfahrerin befanden. Die drei Personen hatten sich jedoch vor Eintreffen der Polizeibeamten von der Unfallörtlichkeit entfernt und sich nach Hause begeben.

Der 21-jährige Fahrzeugführer meldete sich schließlich einige Stunden nach dem Verkehrsunfall bei der Polizei. Durch den Unfall wurden alle drei Insassen leicht verletzt und in verschiedenen Krankenhäusern behandelt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.