Oberleitung abgerissen – Lkw sorgte für erhebliches Verkehrschaos

Am Donnerstagabend hat ein Lkw im Feierabendverkehr für ein erhebliches Verkehrschaos in Nymphenburg gesorgt.

Kurz nach 17 Uhr wurde der Leitstelle München gemeldet, dass durch einen durchfahrenden Lkw die Oberleitung der Trambahn abgerissen worden sei und am Boden liege.

Da sich die Unfallstelle direkt am Romanplatz befindet, an dem stets ein erhebliches Verkehrsgeschehen herrscht, schickte die Leitstelle einen Löschzug, Sonderfahrzeuge und den Einsatzführungsdienst. Weil die Gefahr, die von einer herabhängenden Oberleitung mit 750V ausgeht, erheblich ist, wurde als erste Maßnahme durch den Einsatzleiter sofort eine großräumige Sperrung veranlasst. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war noch nicht sicher geklärt, ob der Strom an der Oberleitung schon abgeschaltet war.

Erst als Personal der MVG die Spannungsfreiheit festgestellt und die Erdung durchgeführt hatte, konnten die Einsatzkräfte gefahrlos das Fahrzeug und die Oberleitung begutachten. Sie nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe des Lkw auf, weitere Schäden waren augenscheinlich nicht vorhanden. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

Die Mitarbeiter der MVG begannen noch in den Abendstunden mit der Reparatur der Oberleitung. Der Verkehr konnte bereits nach der Erdung um die Unfallstelle herumgeleitet werden. Allerdings kam es weit um den Romanplatz zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei. Ein Sachschaden ist nicht bekannt.