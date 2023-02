Obersendling: Bedrohung in U-Bahn

Am Sonntag, 19.02.2023, gegen 17:00 Uhr, traf ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München am Bahnsteig des U-Bahnhofs Forstenrieder Allee auf eine ihm unbekannte männliche Person. Diese Person zeigte dem 29-Jährigen unvermittelt ein Messer vor und bedrohte ihn damit.

Der 29-Jährige wollte daraufhin in die U-Bahn der Linie U3 Richtung Moosach fliehen. Die unbekannte Person stieg allerdings mit ein. Ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München befand sich in der U-Bahn und wurde ebenfalls von der unbekannten Person mit dem Messer bedroht. Am U-Bahnhof Machtlfingerstraße verließ die unbekannte Person die U-Bahn und den Bahnhof.

Der 29-Jährige und der 31-Jährige verständigten dort die Polizei. Die unbekannte Person konnte im Anschluss von den anfahrenden Streifen gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der unbekannten Person um einen 38-Jährigen mit Wohnsitz in München handelt. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der 38-Jährige zu einer Dienststelle gebracht. Nachdem der Sachverhalt abgeklärt wurde und der 38-Jährige wegen Bedrohung und Beleidigung angezeigt wurde, wurde dieser von der Dienststelle aus entlassen. Das Messer wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.