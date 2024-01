Obersendling: Einbruch in Tankstelle

Am Montag, 29.01.2024, zwischen 03:30 Uhr und 04:30 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Tankstelle in Obersendling. Mit einem Handwagen transportierten die Täter einen Tresor mit den Tageseinnahmen, Zigaretten und den Hauptkassencomputer aus dem Geschäftsraum. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, bekleidet mit einer dunklen Jacke, dunklen Hose, blau-weißen Turnschuhen, dunkelblauer Mütze, schwarzer Gesichtsmaske

Täter 2:

Männlich, bekleidet mit dunkler Kleidung, hellen Turnschuhen, schwarzen Handschuhen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Meglingerstraße, Drygalski-Allee, Kistlerhofstraße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.