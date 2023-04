Obersendling: Gefährliche Körperverletzung durch Versprühen von Reizgas

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 17:50 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in Obersendling zu einem Streit zwischen einem bislang unbekannten Mann und einem 52-Jährigen mit Wohnsitz in München. Im Rahmen des Streits sprühte der unbekannte Mann dem 52-Jährigen mehrfach Reizgas in das Gesicht und flüchtete aus dem Verbrauchermarkt.

Der 52-Jährige trug Atembeschwerden davon.

Durch die eingesetzten Streifen wurde der Verbrauchermarkt geräumt. Insgesamt konnten 18 weitere Personen festgestellt werden, die sich zum Tatzeitpunkt in dem Verbrauchermarkt aufhielten und daher Atemwegsbeschwerden davongetragen hatten.

Alle 19 betroffenen Personen wurden leicht verletzt.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung führt die Münchner Kriminalpolizei.