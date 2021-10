Obersendling: Raubüberfall in einem Billard-Salon – Täter flüchtig

Am Montag, 04.10.2021, gegen 02:55 Uhr, befand sich eine 61-jährige Mitarbeiterin

alleine in den Räumlichkeiten eines Billard-Salons und verstaute dort die Tageseinnahmen in einem Tresor.

Ein bislang unbekannter Täter trat von hinten an die 61-Jährige heran und sprach sie an. Hierbei führte er einen länglichen, glänzenden Gegenstand mit, welcher von der Mitarbeiterin des Billard-Salons als Waffe wahrgenommen wurde.

Da die 61-Jährige von einem Überfall ausging, entfernte sie sich von dem unbekannten

Täter und sperrte sich in ein dortiges Büro ein. Von dort aus verständigte sie den

Polizeinotruf.

Der Täter nahm einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren zehntausend Euro an sich

und verließ den Billard-Salon in unbekannte Richtung. Unmittelbar eingeleitete intensive

Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei verliefen erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 160 – 170 cm, korpulent; beige Jacke, schwarze Hose (vermutlich

Jogginghose), schwarze Handschuhe, maskiert mit brauner Stoffmütze, bewaffnet mit

länglichem glänzenden Gegenstand.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kistlerhofstraße/Drygalski-Allee/

Meglingerstraße/Aidenbachstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit

diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.