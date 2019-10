Obersendling: Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Am Dienstag, 01.10.2019, gegen 03:20 Uhr, machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem Geldausgabeautomaten in einem Vorraum einer Bankfiliale in der Boschetsrieder Straße zu schaffen. Der Täter versuchte offenbar mit Aufbruchswerkzeug den Geldausgabeautomaten gewaltsam zu öffnen. Nach kurzer Zeit ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen des Fachkommissariats 52 (Einbrüche in gewerbliche Objekte) dauern an.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.