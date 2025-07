Odeonsplatz: Bus-Umleitungen am Wochenende wegen einer Veranstaltung

Wegen der Veranstaltungsreihe „Klassik am Odeonsplatz“ ist der Odeonsplatz am Wochenende für den Verkehr gesperrt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss deshalb am Freitag, 11. Juli, ab 19:30 Uhr, am Samstag, 12. Juli, ab 12 Uhr und am Sonntag, 13. Juli, ganztägig mehrere Buslinien umleiten bzw. verkürzen.

Der Bus 100 kann die Haltestelle Odeonsplatz in beide Richtungen nicht bedienen. In Richtung Ostbahnhof ist die Haltestelle Von-der-Tann-Straße in die Von-der-Tann-Straße verlegt.

Der Bus 153 beginnt bzw. endet an der Haltestelle Universität. Die Haltestellen Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen.

Die NachtBus-Linien N40/N41/N45 können in der Nacht von Sonntag, 13. Juli, auf Montag, 14. Juli, den Odeonsplatz sowie in Richtung Karlsplatz (Stachus) die Haltestelle Von-der-Tann-Straße nicht bedienen. In Richtung Universität halten die Busse auf der Umleitungsstrecke zusätzlich an der Haltestelle Oskar-von-Miller-Ring der Linie 58.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.