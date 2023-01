Öffentlichkeitsfahndung: 39-Jähriger aus Schwabing vermisst

Die Ehefrau des 39-Jährigen begab sich am Freitag, 13.01.2023, zur Polizei und meldete ihren Ehemann als vermisst. Dieser habe am Donnerstag, 12.01.2023, gegen 13:00 Uhr, die gemeinsame Wohnung verlassen, um an die frische Luft zu gehen. Seit diesem Zeitpunkt ist er verschwunden. Sein Mobiltelefon ließ er zu Hause. Der 39-Jährige könnte sich in einer hilflosen Situation befinden.

Sämtliche bislang durchgeführten Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Das Kommissariat 14 (Vermissungen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung des Vermissten:

Männlich, 39 Jahre alt, ca. 178 cm groß, schlank, Glatze, dunkler Drei-Tage-Bart, Narbe zwischen den Augenbrauen, braune Hornbrille; bekleidet mit dunkelblauer Stepp-Jacke, türkiser Pullover, schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, schwarze Winterschuhe.

Über mitgeführte Gegenstände ist nichts bekannt.

Zeugenaufruf:

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter dem Link: Die Bayerische Polizei – Vermissung eines 39-Jährigen aus München (bayern.de) Ist die Öffentlichkeitsfahndung mit Foto