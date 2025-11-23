Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 50-Jährigen aus Haidhausen

Seit Sonntag, 23.11.2025, 06:15 Uhr, wird eine 50-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland vermisst. Die 50-Jährige wurde zuletzt in einem Krankenhaus am Max-Weber-Platz gesehen.

Die 50-Jährige ist aufgrund einer schweren Erkrankung zeitlich und örtlich nicht orientiert und benötigt medizinische Versorgung. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bislang nicht zur Auffindung der Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung der Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/094185/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Beschreibung:

Weiblich, 1,70 m groß, schlanke Statur, braun-graues Haar, auffällig große Narbe auf der Kopfvorderseite.

Bekleidung:

Blaue Steppjacke, graue lange Strickjacke/Pullover, graue lange Hose, weiße Schuhe. Über mitgeführte Gegenstände ist nichts bekannt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.