Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt in der Altstadt

Bereits am Montag, 06.04.2025, gegen 17:50 Uhr, befanden sich ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger, jeweils mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, im Sperrengeschoss des Marienplatz auf einer Rolltreppe zur S-Bahn. Dort wurden sie von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Der 14-Jährige wurde aufgefordert seine FC Bayern-Jacke auszuziehen. Nachdem der 14-Jährige dies nicht tat, wurde er von den drei Tätern am Ende der Rolltreppe bedrängt. Einer der Täter versuchte dabei dem 14-Jährigen die Jacke auszuziehen und schlug ihm aufgrund der Gegenwehr mit der Faust gegen den Kopf, bevor er die Jacke schließlich entriss.

Anschließend entfernten sich die drei Täter über die Treppe nach oben zum Sperrengeschoss.

Der 13-Jährige informierte den Polizeinotruf 110. Die sofort eingeleitete Fahndung konnte nicht zur Festnahme der drei Täter führen.

Der 14-Jährige wurde durch den Schlag verletzt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Durch Auswertung der Videoaufzeichnungen konnten die Bilder der unbekannten Täter gesichert werden. Die Staatsanwaltschaft München I erwirkte nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Eine Täterbeschreibung und Bilder der Täter sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/093971/index.html

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 16 Jahre, blonde Haare, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, schlank; bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit blauer Aufschrift, hellblauer Jeans, weiße Sneaker, hellblauer Pullover umgebunden

Täter 2:

Männlich, ca. 16. Jahre, mittelblonde Haare, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, schlank, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, hellblauer Jeans, weiße Sneaker

Täter 3:

Männlich, ca. 17 Jahre, dunkle Haare, Kinnbart, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, schlank, bekleidet mit einem blauen Pullover, dunkelblaue Hose, weiß/blaue Sneaker,

Zeugenaufruf:

Wer kennt die abgebildeten Personen oder hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Sperrengeschoss am Marienplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.