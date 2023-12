Öffnungszeit des Weihnachts- und Wintermarkts am Münchner Flughafen wird bis 7. Januar 2024 verlängert

Der beliebte Weihnachts- und Wintermarkt geht in die Verlängerung: Weil der Markt aufgrund der Schneemassen auf dem Dach des MAC-Forums in der ersten Dezemberwoche schließen musste, bleibt er jetzt eine Woche länger geöffnet als ursprünglich geplant. Besucherinnen und Besucher haben somit noch bis zum 7. Januar 2024 die Gelegenheit, in stimmungsvoller Atmosphäre, durch die Buden zu bummeln, die Eisbahn zu nutzen oder Schmankerl zu genießen.

Der Weihnachts- und Wintermarkt ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet – an Heiligabend und an Silvester von 11 bis 16 Uhr und am Neujahrstag von 13 bis 21 Uhr. Weitere Informationen unter www.munich-airport.de/wintermarkt