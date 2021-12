Öffnungzeiten der Stadtbibliothek in den Weihnachtsferien

Die Münchner Stadtbibliotheken haben auch in den Weihnachtsferien geöffnet – wie gewohnt von 10 bis 19 Uhr. An folgenden Tagen sind die Bibliotheken jedoch geschlossen: 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie von 1. bis 3. Januar und am 6. Januar. Darüber hinaus gelten für folgende Einrichtung der Stadtbibliothek ergänzende Regelungen: Im HP8 in Sendling ist die Open Library von 24. Dezember bis 6. Januar täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet. Anmeldung und Beratung finden jedoch nur von 27. bis 30. Dezember und von 3. bis 5. Januar jeweils von 10 bis 19 Uhr statt. Ab 7. Januar gelten dann wieder die gewohnten Öffnungs- und Servicezeiten.

Im Motorama in Haidhausen ist am 24. Dezember, am 27. bis 31. Dezember und von 3. bis 6. Januar die Open Library geöffnet von jeweils 7 bis 22 Uhr. Am 25./26. Dezember und am 1./2. Januar 2022 ist die Bibliothek im Motorama geschlossen. Anmeldungen und Beratung ist am 27. bis 30. Dezember und am 3. bis 5. Januar möglich zwischen 10 und 19 Uhr. Auch im Motorama gelten ab dem 7. Januar wieder die gewohnten Öffnungs- und Servicezeiten.

Die bibBox auf dem Rosenkavalierplatz ist wie immer Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Monacensia im Hildebrandhaus ist vom 24. Dezember bis zum 9. Januar geschlossen, allerdings kann die Ausstellung „Pop-Punk-Politik“ besucht werden, diese ist nur am 24. und 25. Dezember geschlossen sowie am 31. Dezember und am 1. Januar.

Alle Infos auch unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten. Die aktuellen Hygienevorschriften sind zu finden unter http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/offenetueren sowie auf der Webseite des Gasteig unter www.gasteig.de/service/ihr-besuch-im-gasteig.html.