Ökolumbini am 21. April: Frühlingsgärtnern für Kinder

Frühlingserwachen im Gemeinschaftsgarten! So lautet das Motto eines Gartennachmittags für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren am Samstag, 21. April 2018, zu dem die Umweltorganisation Green City e.V. in das Ökologische Bildungszentrum (ÖBZ) in der Englschalkinger Straße 166 in München-Bogenhausen lädt. Im Frühling beginnen Blätter auszutreiben und Frühblüher strahlen in bunten Farben. Damit auch der Gemeinschaftsgarten im ÖBZ bald erblüht, graben, pflanzen und ebnen die Kinder Beete für Gemüse, Obst und Blumen. Zudem kann jede/r Teilnehmer/in einen Blumentopf mit Mosaiksteinchen schmücken und bepflanzen – für eine eigene kleine Frühlingsfreude auf der Fensterbank. Eine Anmeldung ist bis 16. April möglich unter oekolumbini@greencity.de oder (089) 890 668 -300. Mehr Informationen gibt es unter www.greencity.de/oekolumbini.

Termin: Samstag, 21. April 2018, 13:00 bis 17:00 Uhr

Veranstalter: Green City e.V.

Ort: Ökologisches Bildungszentrum,

Englschalkinger Straße 166, 81927 München-Bogenhausen

Unkostenbeitrag: 16 Euro, für Green City-Mitglieder 8 Euro

Anmeldung: Bis 16. April unter oekolumbini@greencity.de oder (089) 890 668 -300

Ökolumbini ist eine offene Kindergruppe von Green City e.V. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren treffen sich drei Mal im Jahr an einem Samstag von 13:00 bis 17:00 Uhr. Gemeinsam entdecken sie die Umwelt. Sie gehen auf Schnitzeljagd durch München, gärtnern im Gemeinschaftsgarten, kochen mit dem Solarkocher ganz ohne Strom oder reparieren ihre Fahrräder.