Offene Türen der Caritas und Hilfe-Hotlines über die Feiertage

Caritasverband München-Freising versorgt Bedürftige in der Landeshauptstadt auch über die Feiertage mit Essen, Getränken und einem Ort zum Aufwärmen

Während viele Menschen die Weihnachtstage mit Familie und Freunden/-innen herbeisehnen, sind andere aus diesem sozialen Netz gefallen. Sie sind allein, hungrig und ohne einen Ort, an dem sie sich geborgen fühlen dürfen. Der Caritasverband der Erzdiözese München-Freising e.V. öffnet für sie folgende Türen auch über die Feiertage:

Münchner Korbinian-Küche: Ein heißer Teller – ein Stück Geborgenheit

Gerade in der Adventszeit soll niemand allein oder hungrig bleiben: Täglich von 14:00 bis 17:30 Uhr bietet die mobile Korbinian-Küche in der Münchner Innenstadt eine warme Mahlzeit (Schöpfgericht mit Brot) sowie heiße Getränke – niedrigschwellig und freundlich. Das Angebot richtet sich an Menschen in schwierigen Lebenslagen und findet in der Elisenstraße 5, 80335 München statt, direkt erreichbar über die Trambahnhaltestelle Hauptbahnhof Nord.

WANN: täglich, 14:00 bis 17:30 Uhr

WO: Elisenstraße 5, München

Begegnungszentrum D3: Ein Ort zum Ankommen und Aufwärmen

Das Begegnungszentrum D3 ist ein Ort, an dem Menschen – unabhängig von ihren Lebenslagen – willkommen sind. Niemand wird ausgeschlossen. Gerade in der Weihnachtszeit bietet das D3 einen Platz zum Aufwärmen, zur Begegnung und zum Durchatmen. Hier können Besucher/-innen jeden Tag im Jahr einen Kaffee, Tee, sich mitgebrachtes Essen aufwärmen und ein Stück Gemeinschaft erleben.

WANN: zwischen dem 24. Dezember und dem 31. Dezember, 8.30 – 16:00 Uhr / 12.30 – 13.30 Uhr eingeschränkt, am 1. und 2. Januar 2026 geschlossen, zwischen dem 3. Januar und dem 6. Januar von 08:30 bis 16:00 Uhr geöffnet

WO: Dachauerstraße 3, München (sk)

Folgende Telefonnummern empfehlen wir bei akuten Krisen:

Telefonseelsorge

Kostenlos, anonym und rund um die Uhr erreichbar sind die Nummern der Telefonseelsorge 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222.

Deutsche Depressionshilfe

Das Info-Telefon Depression der Deutschen Depressionshilfe ist ein bundesweites Beratungsangebot für Menschen mit Depressionen, Angehörigen von Betroffenen oder Menschen, die sich über das Thema Depression informieren möchten. Das Info-Telefon ist montags, dienstags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr unter der Rufnummer 0800 33 44 533 erreichbar.

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen

Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Nummer 08000 116 016 werden Betroffene, Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie Fachkräfte anonym und kostenfrei beraten.

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch

Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch ist die bundesweite, kostenfreie und anonyme Anlaufstelle für Jugendliche und Erwachsene, die Entlastung, Beratung und Unterstützung suchen, die sich um ein Kind sorgen, die einen Verdacht oder ein „komisches Gefühl“ haben, die unsicher sind und Fragen zum Thema stellen möchten. Das Hilfe-Telefon ist unter der Rufnummer 0800 22 55 530 erreichbar.

Spendenprojekte

Armutshilfen in München und Oberbayern

Die steigende Inflation führen zunehmend mehr Menschen zu uns, die zuvor in gesicherten Verhältnissen lebten. Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeit, Wegfall der Einkünfte bei Selbstständigen – unsere allgemeine soziale Beratung sowie die Schuldner- und Insolvenzberatung verzeichnen immer größeren Zulauf.

Der Schwund des „Notgroschens“ bei Familien, unvorhergesehene Ausgaben bei Senioren/-innen mit kleiner Rente oder das Warten auf die Genehmigung staatlicher Unterstützung: Oft brauchen Menschen kurzfristig und unbürokratisch finanzielle Hilfe, um sich aus einer akuten Notsituation zu befreien, in die sie unverschuldet geraten sind. Hier hilft unsere Caritas mit einem Fonds für Einzelfallhilfen, um die Lebensgrundlage der Klienten/-innen zu sichern.

In Sozialkaufhäusern und Kleiderkammern erhalten Bedürftige kostenlose und kostengünstige Kleidung und Einrichtungsgegenstände. In unseren Essensausgaben (Tische und Tafeln) bekommen sie eine tägliche warme Mahlzeit oder Lebensmittel, die sie – auch für ihre Familien – mit nach Hause nehmen können.

Spendenkonto

SozialBank

Empfängername: Caritas Muenchen-Freising e.V.

Verwendungszweck: Gemeinsam für Menschen in Not

IBAN: DE70 7002 0500 0000 0055 56

BIC: BFSWDE33MUE