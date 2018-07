Offizielle Deutsche Charts: Amigos mit neuntem Nummer eins Album

20.07.2018 – Sommerzeit ist Amigos-Zeit. Seit mehr als zehn Jahren bringen die Amigos jährlich ein neues Studio-Album raus. Das ist auch dieses Mal nicht anders. „110 Karat“ steigt erwartungsgemäß direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ein. Für ihr mittlerweile neuntes Nummer eins-Album wurden sie nun mit dem #1 Award ausgezeichnet.

Vorwochenspitzenreiter Eloy de Jong („Kopf aus – Herz an“) rutscht auf Rang zwei. Wer vom Schlager nicht genug bekommen kann, dem seien die weiteren Neulinge wie G.G. Anderson („Sommerlove“, fünf), Claudia Jung („Schicksal, Zufall oder Glück“, 14) und Nockalm Quintett („Nockis Schlagerparty“, 16) ans Herz gelegt.

Hauptstadt-Rapper Capital Bra bleibt mit „Berlin lebt“ an der dritten Stelle. The Rolling Stones („From The Vault: No sSecurity – San Jose 1999”) und der Soundtrack zu „Mamma Mia! Here We Go Again” debütieren auf sechs und sieben.

In den Offiziellen Deutschen Single-Charts findet erneut ein Wechsel statt: „In My Mind“ von Dynoro & Gigi D’Agostino klettert an die Spitze und verdrängt Bushido feat. Samra & Capital Bra („Für euch alle“) auf die Fünf. „Bella Ciao“ (El Profesor), „Solo“ (Clean Bandit feat. Demi Lovato) und „Je ne parle pas francais“ (Namika feat. Black M) rangieren dazwischen. Der höchste New Entry geht auf das Konto von Luciano, der „Ballin“ auf der Zehn präsentiert.

Die Offiziellen Deutschen Single-Charts präsentiert MTV jeden Freitag mit Live-Gästen um 17 Uhr in der “MTV Top 100”-Show auf Facebook und YouTube. Ab 18 Uhr werden die kompletten Top 100 der Single- und Album-Charts auf www.mtv.de veröffentlicht. TV-Premiere ist samstags zwischen 22 und 0 Uhr bei MTV.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.