Offizielle Deutsche Charts: Oomph! und Mero holen Spitzenplatzierung und „Nummer 1 Award“

Augen auf, sie kommen: 15 Jahre, nachdem Oomph! die Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, eroberten, feiern die Pioniere der Neuen Deutschen Härte nun das erste Nummer eins-Album ihrer Karriere. In einem Feld aus 18 Neueinsteigern überzeugt ihr „Ritual“ am meisten und lässt selbst Vierfachabräumer Udo Lindenberg („MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik“, drei) keine Chance.

Insbesondere Freunde der härteren Gangart dürften sich über das aktuelle Ranking freuen: Metalbands wie Papa Roach („Who Do You Trust?”, vier), Arch Enemy („Covered In Blood”, zwölf) und Flotsam and Jetsam („The End Of Chaos“, 19) sind ebenso dabei wie die Hardrock-Kracher Magnum („Live At The Symphony Hall”, 18) und Thunder („Please Remain Seated”, 44). Für abwechslungsreiche Zwischentöne sorgen „No Roots“-Überfliegerin Alice Merton („Mint“, zwei) und der HipHopper Yassin („YPSILON“, acht).

Xatar-Schützling Mero („Hobby Hobby“) hat sein Hobby zum Beruf gemacht und bringt zum zweiten Mal binnen zwei Monaten einen Track auf dem Single-Thron unter. Wie Ooomph! wurde er dafür am Freitagnachmittag mit einem „Nummer 1 Award“ geehrt.

Sechs weitere Top 10-Positionen der Single-Charts gehen an Rapper, so u. a. Shindy („Dodi“, drei), Kontra K („Warnung“, neu auf sechs) und Azet & Zuna („Wenn die Sonne untergeht“, neu auf sieben). Dazwischen rangieren die beiden US-Sängerinnen Ava Max („Sweet But Psycho“, zwei) sowie Ariana Grande mit ihrem neuen Hit „7 Rings“ (vier).

