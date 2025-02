Ohne eigenes Auto in die Berge: Der Münchner BergBus fährt auch im Jahr 2025

Der Münchner BergBus bringt auch in diesem Jahr Ausflügler und Wander-begeisterte zu beliebten Ausflugs- und Wanderzielen, die ansonsten mit Bus und Bahn nur schwer erreichbar sind – im Alpenvorland, weiter durch die bayerischen Alpen bis nach Tirol. Nach einem erfolgreichen Start wird das Angebot im Jahr 2025 fortgesetzt und sogar erweitert. Von Beginn der Pfingstferien Anfang Juni bis zum Allerheiligen-Wochenende Anfang November 2025 wird der Münchner BergBus wieder unterwegs sein – zusätzlich zu den Wochenenden dann auch an Feiertagen. Bei der Finanzierung werden die Landeshauptstadt München sowie die Landkreise Miesbach und Ostallgäu weiterhin vom Freistaat Bayern unterstützt.

Erfolgreiche Premiere für den „Münchner BergBus“

Ursprünglich aus einer Idee des Alpenvereins München & Oberland entstanden, wurde der BergBus 2024 voll in den MVV integriert. Das bedeutet, dass in den Bussen der MVV-Tarif gilt, aktuelle Auskünfte sind über die Informationskanäle des MVV abrufbar. Finanziert wird das Angebot von der Landeshauptstadt München und den Landkreisen Miesbach und Ostallgäu; der Freistaat Bayern fördert das Angebot mit der Übernahme von 40 Prozent des Betriebskostendefizits.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter:„Der Münchner Bergbus hat sich als neues Angebot im MVV bewährt. Zum einen können Menschen ohne eigenes Auto jetzt auch zu entlegeneren Ausgangspunkten von beliebten Wanderungen gelangen, zum anderen zeigen die Auswertungen auch, dass mehr als die Hälfte der Fahrgäste auf die Fahrt mit dem eigenen Auto verzichtet und sich stattdessen in den BergBus gesetzt hat. Damit sind doch einige Tausend Autos weniger ins Umland gefahren. Der Ausbau des ÖPNV hat für mich weiterhin oberste Priorität.“



Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter: „Die Bergbusse sind für viele Tagesausflügler eine attraktive und nachhaltige Alternative zum Auto. Ich freue mich, dass sie nun Teil des öffentlichen Nahverkehrs sind. Das entlastet beliebte Ausflugsziele erheblich. Der Freistaat beteiligt sich deswegen gern an dem Projekt und unterstützt damit die Landeshauptstadt und die beiden beteiligten Landkreise.“

Je zwei Hin- und Rückfahrten wurden ab Ende Mai 2024 an den Wochenenden angeboten, dazu Fahrten vor Ort in den Ausflugsgebieten. Auf der Linie „396 BergBus“ ging es vom Münchner Ostbahnhof in Richtung Bayrischzell, Leitzachtal / Ursprungpass (Landkreis Miesbach) weiter nach Thiersee in Tirol. Die Linie „996 BergBus“ beförderte von Mai bis Ende Oktober die Fahrgäste von München über Pfronten im Landkreis Ostallgäu bis zur Wieskirche im Landkreis Weilheim-Schongau.



Positive Bilanz zum Ende der Saison 2024

Die Nachfrage auf den Linien des Münchner BergBusses war prinzipiell sehr gut, jedoch – wie erwartet – stark vom Wetter abhängig. Bei gutem Wanderwetter waren es zwischen 25 und 40 Fahrgäste, an „Spitzentagen“ über 60 Personen. Insgesamt haben im vergangenen Jahr über 7.000 Ausflügler die Linien des Münchner BergBusses genutzt. Dabei wurde die Linie 996 neben Wanderern auch von Besuchern der Königsschlösser rege genutzt, häufiges Ziel waren auch die Tegelbergbahn und Pfronten-Steinach. Bei der Linie 396 waren Thiersee und die Bäckeralm die häufigsten Ziele.

Und auch das eigens für den Münchner BergBus entwickelte kostenlose Buchungs-Tool in der MVV-App wurde gut angenommen. Über 2.800 Fahrgäste nutzten die Funktion für ihren Wochenendtrip. Eine Buchung ist zwar nicht zwingend erforderlich, sorgt bei Ausflüglern jedoch unter anderem für Sicherheit, auch bei großem Andrang im letzten Bus Richtung München einen (Sitz-)Platz zu bekommen.



Positive Reaktionen der Fahrgäste

Befragungen in den Bussen zeigen, dass über 85 Prozent mit dem Angebot und den Informationen „vollkommen“ oder „sehr zufrieden“ waren. Verbesserungswünsche gab es beim Komfort (fehlende Toiletten im Bus), bei den Informationen zu den Abfahrtszeiten sowie der Anzahl der Fahrten.



Lieber Bus statt Auto

60 Prozent der Fahrgäste nutzten lieber den Münchner BergBus für ihren Ausflug, obwohl ihnen ein PKW zur Verfügung gestanden hätte.

Rund 90 Prozent der Ausflügler hatten ein Deutschlandticket.

95 Prozent der Befragten gaben an, den Münchner BergBus wieder nutzen zu wollen – gerne auch auf weiteren Routen.

Da sich das Angebot absolut bewährt hat, haben die Projektbeteiligten – die Landeshauptstadt München und die Landkreise Miesbach und Ostallgäu – unter der Aufgabenträgerschaft der Landeshauptstadt München eine Fortsetzung beschlossen, auch der Freistaat Bayern wird seine finanzielle Unterstützung fortsetzen.

Neuerungen beim Münchner BergBus im Jahr 2025

Die Linien des Münchner BergBusses gehen in der Wandersaison 2025 mit einem leicht verbesserten Fahrplan an den Start, sie fahren vom Beginn der Pfingstferien bis zum Allerheiligen-Wochenende Anfang November 2025. Das Angebot wird ausgebaut: Zusätzlich zu den Fahrten an den Wochenenden werden künftig auch Fahrten an Feiertagen angeboten, die Informationen für die Fahrgäste werden verbessert. Zudem laufen Bestrebungen, bei der Linie 396 (Thiersee) die von vielen Fahrgästen gewünschte Haltestelle Mariandlalm einzurichten. Auch für die Folgejahre laufen bereits die Planungen.