Ohne Führerschein – 16-Jähriger flüchtet bei Polizeikontrolle und kracht gegen Tunnelwand

Am Donnerstag, 02.05.2024, gegen 01:55 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Audi auf der Lindwurmstraße. Eine Streife der Münchner Polizei wollte das Fahrzeug anhalten und einer Kontrolle unterziehen.

Daraufhin entfernte sich der 16-Jährige mit dem Pkw mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Innenstadt. Dabei ignorierte er rote Ampeln und fuhr auch über einen Bereich der Fußgängerzone. Am Oskar-von-Miller-Ring fuhr er in den Altstadtringtunnel hinein und dort nahm er die Ausfahrt zum Karl-Scharnagl-Ring. In diesem Bereich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und der Pkw kollidierte mit der Tunnelwand.

Der 16-Jährige und sein Beifahrer (ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Berchtesgadener Land) konnten von den eintreffenden Beamten vor Ort festgenommen werden. Der 16-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines Kraftfahrzeugrennens und wegen eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Die Anzeigensachbearbeitung ist momentan noch nicht abgeschlossen.

Während der Unfallaufnahme musste der Altstadtringtunnel in diesem Bereich für mehrere Stunden gesperrt werden und der Pkw wurde abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.