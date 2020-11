Ohne Maske unterwegs – jetzt in U-Haft

28-Jähriger ohne Mund-Nasen-Bedeckung – dafür mit Fahndungsnotierung

Die Fälle in Bahnhöfen und Haltepunkten häufen sich, in denen Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung dafür mit aktuellen Fahndungsnotierungen auffallen. Am Freitagabend (13 November) wurde ein 28-Jähriger von der Bundespolizei festgenommen, der wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht worden war.

Gegen 22:20 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Pasing einen 28-Jährigen, der sich dort ohne Mund-Nasen-Bedeckung aufhielt. Ein Datenabgleich ergab eine aktuelle Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft München II wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach der vorläufigen Festnahme weigerte sich der Ukrainer mitzukommen, so dass die Beamten Zwang in Form von einfacher körperlichen Gewalt anwenden mussten. Bei der Durchsuchung wurden bei dem Wohnsitzlosen 5,13 g Marihuana aufgefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Der Ukrainer wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft heute dem Haftrichter vorgeführt.

Neben dem Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung wird der 28-Jährige sich nun auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.