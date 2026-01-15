Ohne Stau und Parkplatzstress günstig auf die Piste: Mit dem MVV-Skipass umweltfreundlich zu den Münchner Hausbergen

Die MVV-Verbundraumerweiterung macht Pistenvergnügen nun auch auf den Münchner Hausbergen möglich – entspannte Hin- und Rückfahrt mit Bahn und Bus und Tages-Skipass inklusive! Mit dem MVV-Skipass kommen Wintersportler bis Ende März 2026 staufrei und ohne stressige Parkplatzsuche zu den Liften der Skigebiete Brauneck, Spitzingsee sowie Sudelfeld, seit dem 1. Januar 2026 gibt es den MVV-Skipass auch für Garmisch-Classic und Garmisch-Zugspitze.

Schnell und umweltfreundlich

Die Fahrt vom Münchner Hauptbahnhof zum Bahnhaltepunkt Garmisch-Hausbergbahn dauert rund 1:20 h, zur Talstation Hausberg in Garmisch-Partenkirchen (mit Regionalzug und kostenlosem Skibus-Transfer zur Piste) rund 1:34 h, zur Brauneckbahn in Lenggries nur etwa 1:20 h. Fahrgäste sparen sich den Stau auf der Autobahn und die Parkplatzsuche vor Ort.

Im Vergleich zur Fahrt mit einem durchschnittlichen PKW werden bei einer Fahrt mit Bahn und Bus von München nach Garmisch-Partenkirchen rund 10 kg CO₂ eingespart, nach Lenggries zur Brauneckbahn ca. 6 kg CO₂.

Günstiger unterwegs mit dem MVV-Skipass



Der MVV-Skipass beinhaltet eine MVV-Fahrtberechtigung in den Zonen M-12 für die Hin- und Rückfahrt zum bzw. vom jeweiligen Skigebiet am selben Tag und gilt in allen MVV-Verkehrsmitteln. Im Skigebiet erhalten Fahrgäste bei Vorlage des Tickets ihren Tages-Skipass.

Für die Skigebiete Brauneck, Spitzingsee und Sudelfeld wird der MVV-Skipass bereits seit der Skisaison 2023/24 angeboten, seit der MVV-Verbundraumerweiterung zum 1. Januar 2026 auch für die Skigebiete Garmisch-Classic und Garmisch-Zugspitze.

Skigebiet Erwachsene Jugendliche (15–18 J.) Kinder Brauneck 64,50 € 59,50 € 31,80 € Sudelfeld 64,50 € 59,50 € 31,80 € Spitzingsee 64,50 € 59,50 € 31,80 € Garmisch-Classic 76,00 € 53,00 € 30,00 € Garmisch-Zugspitze 79,00 € 57,00 € 34,00 €

Wo ist der MVV-Skipass erhältlich?



Alle MVV-Skipass-Angebote für Brauneck, Garmisch Classic, Garmisch Zugspitze, Spitzingsee und Sudelfeld sind erhältlich

an den Automaten und in den S-Bahn-Kundencentern/Reisezentren der DB

und in den in den Regionalzügen von DB Regio direkt beim Zugbegleiter (Aufpreis 2 Euro)

Die MVV-Skipässe für Brauneck, Spitzingsee und Sudelfeld gibt es auch in den BRB-Kundencentern und an den BRB-Fahrkartenautomaten.

Skibusse jetzt auch in der MVV-Fahrplanauskunft

Auch die kostenlosen Skibus-Angebote für den Transfer von den Zielbahnhöfen in die Skigebiete sind jetzt – zusätzlich zu den MVV-RegionalBuslinien – in der MVV-Fahrplanauskunft im Web und in der MVV-App zu finden, u.a.:

Ort Talstation/Ziel Anfahrt Sudelfeld Waldkopfbahn-Talstation Skibus ab Bahnhof Bayrischzell Bayrischzell Grenzgasthof Bäckeralm Skibus ab Bahnhof Bayrischzell

zu den Langlaufloipen Spitzingsee Stümpflingbahn MVV-RegionalBus ab Bahnhof Schliersee (im Winter extra verstärkt) Sutten (Obb) Suttenbahn MVV-RegionalBus ab Bahnhof Tegernsee (im Winter extra verstärkt)/

Bus-Transfer ab Rottach-Egern Post Lenggries Brauneckbahn Skibus ab Bahnhof Lenggries Wegscheid Draxl-/Jaudenhanglifte Skibus ab Bahnhof Lenggries Garmisch-Partenkirchen Talstation Hausberg Skibus ab Bahnhof Garmisch-Partenkirchen

Weitere Informationen zum MVV-Skipass sowie zur Anreise mit den Öffentlichen unter MVV-Skipass | MVV.•