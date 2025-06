Ohren auf und mitgehüpft – Kinderkonzert auf Tollwood – Eintritt frei

Tom & Heiner laden Kinder und Familien am 29. Juni zu einem musikalischen Mitmachspaß in die Half Moon Bar auf dem Tollwood Sommerfestival ein – Eintritt frei.

MÜNCHEN. „Du bist gut!“, „Ich wär so gern ein Tier“ und „Plitsch Platsch“ – diese Lieder sind Ohrwürmer. Beim Kinderkonzert auf dem Tollwood Sommerfestival laden die beiden Musiker Tom & Heiner am 29. Juni um 16 Uhr zum Mitsingen und Mittanzen ein. Ein Erlebnis für die ganze Familie in der Half Moon Bar. Der Eintritt ist frei.

Die leidenschaftlichen Musiker Tom Poltschek und Dr. Heiner Collin aus Großdingharting bei München haben sich im Jahr 2012 durch die Freundschaft ihrer Kinder kennengelernt und bringen seither Kindern die Begeisterung und Freude an der Musik näher. Zusammen sind sie als Tom & Heiner ein unschlagbares Duo für Kinderlieder: Mit Gitarre, Schlagzeug und jeder Menge Humor bringen sie Kinderaugen zum Leuchten und Eltern zum Schmunzeln.