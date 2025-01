OIS EASY: Pop-Up-Gastrokonzept überbrückt Renovierungspause in Untergiesing

Übergangsweise bringt ein Pop-Up-Konzept frischen Wind in die ehemalige Taverne „Lucullus“ in Giesing und lockt mit modern-bayerischem Ambiente. Nach Abschluss der Renovierung kehrt wieder eine vollwertige Gastronomie an den Standort zurück.

Nach 30 Jahren endete im Oktober die Ära des beliebten griechischen Restaurants Lucullus in der Birkenau in München-Untergiesing. Der bisherige Pächter hat sich dazu entschieden, den Pachtvertrag nach eigenem Ermessen nicht zu verlängern und sich neuen Projekten zu widmen. Das Restaurant war über Jahrzehnte hinweg ein kulinarischer Treffpunkt und prägte die Nachbarschaft durch seine familiäre Atmosphäre und traditionelle griechische Küche.

Zukunftspläne für die Gastronomie

Die CoCo REAL Firmengruppe als Eigentümerin der Immobilie legt großen Wert darauf, die gastronomische Tradition am Standort fortzuführen. Aus diesem Grund wird in naher Zukunft neben dem Nachbargebäude auch die Gastronomieeinheit in der Birkenau 31 umfassend modernisiert, um den Anforderungen zeitgemäßer Gastronomie gerecht zu werden und langfristig attraktive Bedingungen für Betreiber und Gäste zu schaffen.

Während der Planungs- und Umsetzungsphase soll ein längerer Leerstand vermieden werden. Daher wurde mit dem Konzept OIS EASY eine moderne und kreative Übergangslösung entwickelt: Gemeinsam mit der Hacker-Pschorr-Brauerei und der Bar 52 GmbH, einem erfahrenen Münchner Betreiber, der sich auf Pop-Up-Bars und temporäre Gastronomiekonzepte spezialisiert hat, wird das OIS EASY für die Übergangszeit von ca. zwei Jahren eine junge, bayerische Gastronomie bieten.

Frech, charmant, bayerisch: OIS EASY

Das Konzept des OIS EASY verbindet bayerische Tradition mit einem modernen, hippen Flair. Es richtet sich nicht nur an die Nachbarschaft und die Giesinger, sondern auch an die vielen ehemaligen Stammgäste des Restaurants Lucullus. Mit seiner urigen Gemütlichkeit und zeitgemäßen Akzenten schafft es eine einladende Atmosphäre, die zum Entspannen, Genießen und Abschalten einlädt.

„Wir freuen uns sehr, diese spannende Phase gemeinsam mit der Hacker-Pschorr-Brauerei und in enger Abstimmung mit CoCo REAL gestalten zu dürfen. Unsere Leidenschaft gilt der Schaffung innovativer gastronomischer Erlebnisse, die sowohl Anwohner als auch ehemalige Stammgäste begeistern werden,“ so Michael Bräuner, der Betreiber der geplanten Pop-Up-Gastronomie.

Langfristige Perspektiven

Das Pop-Up-Projekt OIS EASY startet voraussichtlich zum 01.03.2025 und bietet ein qualitativ hochwertiges Angebot an lokalen Bier- und Getränkespezialitäten sowie eine kleine, aber feine Auswahl an bayerischen Snacks und Brotzeiten. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten und der notwendigen Genehmigungsverfahren ist geplant, das Objekt in Untergiesing wieder einer konventionellen Gastronomie mit Vollküche zuzuführen. Ziel ist es, einen langfristigen Gastronomiebetrieb zu etablieren, der den Standort nachhaltig bereichert und die Tradition der Birkenau 31 fortsetzt.