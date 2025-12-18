OK Bergbahnen starten in den Vollbetrieb

Gute Pistenbedingungen – Skibetrieb rund um Weihnachten und Silvester gesichert.

Wenn die Bergluft klar ist, der Schnee knirscht und die ersten Schwünge auf frisch präparierten Pisten warten, beginnt Wintergefühl in der Zwei-Länder-Region. Bei den OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN sind aktuell die Skiräume Fellhorn, Kanzelwand, Nebelhorn und Ifen geöffnet. Gäste dürfen sich dabei auf gute Pistenbedingungen freuen. Möglich ist dies aufgrund einer sorgfältigen, digital-gesteuerten Präparierung, einem professionellen Schneemanagement und vorausschauender Planung: Bereits im November wurde intensiv vorgearbeitet und entsprechend Schneedepots angelegt.

Ab dem 19. Dezember sind bei den OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN alle Berge im Winterbetrieb. „Wir freuen uns sehr auf diesen Moment. Wir haben uns frühzeitig vorbereitet und geben jeden Tag alles, damit unsere Gäste einen richtig guten Skitag erleben können – mit Bergluft, Panorama und bestens betreuten Pisten“, sagt Johannes Krieg, Vorstand. „Und natürlich hoffen auch wir auf Frau Holle – für noch mehr Wintererlebnis und viele unvergessliche Tage draußen am Berg.“

OK Bergbahnen starten mit zahlreichen Qualitäts- und Modernisierungsmaßnahmen in den Winter

Mit Blick auf Komfort, Sicherheit und ein stimmiges Wintererlebnis haben die OK Bergbahnen zum Saisonstart mehrere Qualitäts- und Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt und abgeschlossen. Der Fokus liegt dabei bewusst auf der Weiterentwicklung im Bestand: „Wir verbessern vorhandene Anlagen und Pisten, statt Neues zu erschließen – Qualität im Betrieb und Respekt vor dem Naturraum sollen im Gleichgewicht bleiben“, so Dr. Andreas Gapp.

Kanzelwand: An der Kanzelwand wurde die letzte Engstelle beseitigt und die Talabfahrt verbreitert – das bringt spürbare Komfort- und Sicherheitsgewinne. Zusätzlich wurde die Beschneiungsanlage optimiert, um Energieeffizienz und Schneesicherheit weiter zu verbessern.

Heubergarena: Auch in der Heubergarena wurde die bestehende Beschneiungsanlage deutlich verbessert, um die Basis für verlässlich gute Pistenqualität weiter zu stärken.

Söllereck: Ein besonderes Highlight ist die Wiederbelebung eines Stücks Bergbahngeschichte: Der Höllwieslift am Söllereck – in den 1960er-Jahren Deutschlands längster Schlepplift – wurde reaktiviert und modernisiert. Damit ist einer der schönsten Hänge in Oberstdorf/Kleinwalsertal wieder für alle zugänglich und das Angebot im Anfänger- und Familienbereich wird gezielt gestärkt.