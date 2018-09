Oktoberfest 2018: U-Bahn zeitweise überlastet – Fußweg nutzen!

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geht gut vorbereitet in das 185. Oktoberfest. Von Samstag, 22. September bis Sonntag, 7. Oktober 2018 wird die Mannschaft der MVG wieder an allen 16 Tagen Höchstleistungen bringen, um die Wiesn-Besucher mit Bahnen und Bussen möglichst stö-rungsfrei zur Theresienwiese und wieder heim zu chauffieren. Dazu wer-den jeden Tag mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich im Einsatz sein. Busse und Bahnen legen während der Wiesn rund 6.000 Ext-ra-Fahrten zurück (vgl. „Oktoberfest 2018: Der MVG-Einsatz in Zahlen“).

U-Bahnhof Theresienwiese außerhalb des Festgeländes

Als Folge des städtischen Sicherheitskonzepts liegt der U-Bahnhof There-sienwiese wieder komplett außerhalb der Wiesn. Das heißt: Wer aus dem U-Bahnhof zur Festwiese will, muss die Station zunächst verlassen, um das Festgelände anschließend vom Bavariaring her durch einen der offizi-ellen Eingänge zu betreten. Gleiches gilt für die Heimfahrt in umgekehrter Richtung. Die Umleitung der Fahrgastströme ist erforderlich, um Platz für die seit 2016 durchgeführten Einlasskontrollen zur Festwiese herzustellen. Ferner vereinfacht die Regelung den Zugang zum U-Bahnhof, besonders für Nicht-Wiesngänger.

Werbung / Anzeige

Alternative Verbindungen nutzen

Die MVG wird die Fahrgäste im U-Bahnhof Theresienwiese bei Bedarf wieder ver-stärkt auf den hinteren Ausgang zur St.-Pauls-Kirche verweisen, um die Besu-cherströme zu entzerren. Generell werden Kunden gebeten, die vorhandenen Al-ternativen zur U4/U5 und zum Bahnhof Theresienwiese zu nutzen, um Engpässen und Wartezeiten entgegenzuwirken.

Fußweg ab Hauptbahnhof

Die MVG rät insbesondere dazu, den bestens (u.a. mit Bodenmarkierungen) aus-geschilderten Fußweg zwischen Hauptbahnhof und Theresienwiese (via Her-mann-Lingg-Straße) zu nutzen. Dieser bietet sich vor allem für Wiesn-Besucher an, die zum Beispiel mit dem Zug oder der Trambahn am Hauptbahnhof ankom-men und dort für nur eine Station auf die U-Bahn umsteigen müssten. Der Weg eignet sich jedoch auch für alle anderen Oktoberfest-Besucher – und ist in knapp 15 Minuten zu schaffen (mit einem MVG Rad noch schneller). Per U-Bahn wird es angesichts der Umleitung am Bahnhof Theresienwiese kaum schneller gehen, erst recht nicht im Fall von Überlastungen, wenn bei der U-Bahn auch temporäre Bahnsteigsperrungen notwendig sind.

Die MVG empfiehlt außerdem folgende Verbindungen:

– Bitte U3 und U6 nutzen! Die U-Bahnstationen Goetheplatz und Poccistraße liegen nur wenige Gehminuten vom Festplatz entfernt. Züge und Bahnhöfe dieser Linien sind in der Regel weniger nachgefragt als die „Klassiker“ U4 und U5.

– Wer dennoch die U-Bahnlinien U4 und U5 nutzt und aus Richtung Westen kommt, wird gebeten, bereits an der Schwanthalerhöhe auszusteigen und von dort zum Festgelände zu gehen.

– Die Linien 18 und 19 bedienen die Haltestellen Holzapfelstraße und Hermann-Lingg-Straße entlang der Landsberger Straße/Bayerstraße. Von dort ist das Oktoberfest mit wenigen Schritten erreicht.

Die Linie 19 wird zeitweise verstärkt: Sie verkehrt freitags bis sonntags rund zwei Stunden länger im 10-Minuten-Takt, nämlich bis 0 Uhr.

– Die Linien 16 und 17 fahren die Haltestelle Hackerbrücke an, die – wie der gleichnamige S-Bahnhof – ebenfalls nur wenige Gehminuten von der Theresienwiese entfernt liegt.

– Die Linien 20/21 fahren ab/bis Hauptbahnhof bzw. Hauptbahnhof Nord. Zum Oktoberfest verkehrt die Linie 21 auch sonntags, so dass sich auf dem mit der Linie 20 gemeinsam bedienten Abschnitt zwischen Innenstadt und Westfried-hof ein 5-Minuten-Abstand ergibt.

– Der MetroBus 53 (Münchner Freiheit – Aidenbachstraße) fährt unter

anderem die Haltestelle Schwanthalerhöhe an.

– Die CityRing-Busse der Linien 58 und 68 stoppen unter anderem am Goetheplatz und am Georg-Hirth-Platz. Die Linie wird an allen Tagen auf dem Abschnitt Hauptbahnhof – Silberhornstraße in den Abendstunden auf ei-nen 5-Minuten-Takt verstärkt. Am Goetheplatz erreicht man am Wochenende auch die ExpressBus-Linie X98 (Hauptbahnhof – Tierpark). Hier fahren Ge-lenk- statt Normalbusse.

– Der MetroBus 62 (Rotkreuzplatz – Ostbahnhof) fährt abends bis zu zwei Stunden länger im 10-Minuten-Takt, nämlich bis 0 Uhr, ebenso am Sonntag-vormittag. Er hält in direkter Umgebung der Wiesn an den Haltestellen Hans-Fischer-Straße und Poccistraße.

– Der StadtBus 134 (Theresienhöhe – Fürstenried West) verkehrt wegen des Sperrrings ab Freitag, 21. September, nur bis Schwanthalerhöhe; die Haltestellen Alter Messeplatz und Theresienhöhe entfallen.

– Die Betriebszeit der StadtBus-Linie 183 wird abends um zwei weitere Fahrten ab Arabellapark (ab 0.45 Uhr und 1.05 Uhr) bis Trabrennbahn verlängert.

– Auf mehreren StadtBus-Linien wird die Kapazität abends und am Wochen-ende durch Gelenkbus-Einsatz vergrößert.

– Tipp für Camper: Die StadtBus-Linie 135 (Solln – Thalkirchen) fährt zur Wiesn auf dem Abschnitt Thalkirchen (U) – Campingplatz Thalkirchen zeitwei-se öfter bzw. länger als üblich. Sie bindet so den Campingplatz Thalkirchen an die U3 an. Die Stadtbus-Linie 159 (Lochhausen – Pasing) wird durch zahlrei-che Fahrten zwischen Campingplatz Obermenzing/Paulaner Brauerei und Pasing Bf. (Anschluss zur S-Bahn) sowie durch den Einsatz von Gelenkbus-sen verstärkt.

Spätheimkehrer können die MVG-Nachtlinien nutzen:

– Die NachtTram N17 (Amalienburgstraße – Effnerplatz, Sendlinger Tor

– Effnerplatz als SEV) fährt die Haltestelle Hackerbrücke an.

– Die NachtTram N19 (Pasing – St.-Veit-Straße) bedient die Haltestellen Holz-apfelstraße und Hermann-Lingg-Straße.

– Der NachtBus N40 (Großhadern – Kieferngarten) und der N41 (Fürstenried West – Dülferstraße) können an den Haltestellen Goetheplatz und Poccistraße erreicht werden.

– Der Nachtbus N45 (Münchner Freiheit – Ostbahnhof – Waldperlach) hält ebenso am Goetheplatz.

– Die NachtBus-Ringlinien N43 und N44 halten am Herzog-Ernst-Platz.

– Weitere Nachtlinien erschließen das gesamte Stadtgebiet. Zentraler Umstei-gepunkt ist am Karlsplatz (Stachus).

– Die U-Bahnen sind in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag bis nach 2 Uhr unterwegs – eine Stunde länger als sonst.

MVG-Serviceangebote rund um die Wiesn

Für Fahrscheine und Verbindungsauskünfte rund um die Wiesn bietet sich die „MVG Fahrinfo München“ an. Die App gibt es kostenlos im App Store und bei Google Play. Besonders praktisch für Wiesn-Besucher ist, dass man in Sekun-denschnelle den Weg zur Wiesn angezeigt bekommt. Dazu gibt es in der Verbindungsabfrage ab 22. September einen Favoriten, der bereits mit dem Ziel „Wiesn/Oktoberfest“ vorbelegt ist. Mit nur einem Tap auf diesen Favoriten kann man sich von seinem aktuellen Standort oder durch die Eingabe seines Startortes zum Oktoberfest navigieren lassen. „Schmankerl“ für Nutzer von Android-Geräten: Sie können ihre App zur Wiesn auf eine Bairisch-Version umstellen.

MVG-Tipp: HandyTicket

Besonders zur Wiesn ist das HandyTicket praktisch: Mit wenigen Klicks in der App „MVG Fahrinfo München“ ist das Ticket gekauft – elektronisch und ohne Anstehen am Automaten oder Schalter. Die „MVG Fahrinfo“ bietet eine breite Ticketauswahl. Besonders empfehlenswert ist vor dem Wiesn-Besuch der Kauf einer Tageskarte als HandyTicket; damit hat man den Rückfahrschein gleich in der Tasche.

Vor allem in den U-Bahnhöfen Theresienwiese und Goetheplatz öffnet die MVG zum Oktoberfest zusätzliche Informationsstellen für ihre Fahrgäste: Der MVG-Infopoint am Hauptaufgang des U-Bahnhofs Theresienwiese ist täglich von 8 bis 0.30 Uhr geöffnet, der Infopoint am Ausgang Paulskirche täglich von 16 bis 0.30 Uhr. Im U-Bahnhof Goetheplatz steht der Infopoint täglich von 8.30 bis 1 Uhr zur Verfügung.

Kompakte Infos im Internet

Ein Online-Special zur Wiesn bietet die MVG-Homepage unter www.mvg.de. Dort kann auch das beliebte MVG-Faltblatt „Sicher zur Wiesn“ mit kompakten Fahrgast-infos (inkl. letzte Abfahrtszeiten) rund um das Oktoberfest herunter geladen werden.

Und noch ein Tipp: Das MVG Fundbüro befindet sich in der Elsenheimerstraße 61 (U4/U5, Tram 18 oder StadtBus 130 bis Westendstraße, MetroBus 62 bis Elsen-heimerstraße). Es ist montags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14 Uhr bis 18 Uhr und dienstags, mittwochs und freitags von 7.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Kunden, die in U-Bahn, Bus oder Tram etwas verloren haben, können unter 0800 344226600 nachhören, ob ihr Gegenstand schon gefunden wurde – oder unter fundbuero.mvg.de danach suchen. Wer etwas direkt auf dem Oktoberfest-Gelände verliert, sollte sich an das Servicezentrum auf der Theresienwiese wenden.