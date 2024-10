Oktoberfest 2024: Ein bemerkenswerter Einsatz – Neues aus der Sanitätswache

Ein bemerkenswerter Einsatz ereignete sich am Freitag Abend: Gegen 22:00 Uhr,

erschien ein junger Mann am Info-Point der Sanitätswache und berichtete, dass es einem

Freund sehr schlecht gehe. Dieser liege nun, nachdem er 5 bis 6 Maß Bier getrunken

habe, bewusstlos auf der Straße. Unverzüglich wurde eine Wiesn-Trage alarmiert, die von

dem Melder zur Einsatzstelle gelotst wurde. An der Einsatzstelle eingetroffen, staunten

die Einsatzkräfte nicht schlecht. Ein Wiesn-Besucher hatte sich in der Zwischenzeit des

Patienten angenommen und sicherte dessen Atemwege. Dieser war kein Geringerer als

der Wiesn-Chef und Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München,

Clemens Baumgärtner.

Die Sicherung der Atemwege ist bei Patienten mit eingeschränktem Bewusstsein

essenziell, um zu verhindern, dass möglicherweise Erbrochenes angeatmet wird und die

Atemwege verlegt, was in letzter Konsequenz zum Erstickungstod führen kann. Der 16-

Jährige Patient wurde zur Ausnüchterung unter Überwachung in das Sanitätszentrum

verbracht und in den frühen Morgenstunden entlassen.

Wir wünschen unserem Patienten einen nur gering ausgeprägten Kater und bedanken

uns bei Clemens Baumgärtner für seinen vorbildlichen und couragierten Einsatz.