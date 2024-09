Oktoberfest 2024: U-Bahn zeitweise überlastet – bitte Fußweg nutzen!

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geht als offizieller Mobilitätspartner des Münchner Oktoberfests gut vorbereitet in die 189. Wiesn. Das MVG-Team wird von Samstag, 21. September, bis Sonntag, 6. Oktober, an allen 16 Tagen Höchstleistungen bringen, um die Oktoberfest-Gäste mit Bahnen und Bussen sicher zur Wiesn und wieder nach Hause zu transportieren. Dazu werden jeden Tag mehr als 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich im Einsatz sein. Busse und Bahnen legen während der Wiesn rund 6.000 Extra-Fahrten zurück (vgl. heutige Meldung „Oktoberfest 2024: Der MVG-Einsatz in Zahlen“).

Für eine reibungslose An- und Abreise empfiehlt die MVG, die vorhandenen Alternativen zu nutzen, um Engpässe und Wartezeiten zu vermeiden.

Fußweg ab Hauptbahnhof

Der Fußweg zwischen Hauptbahnhof und Theresienwiese (via Hermann-Lingg-Straße) ist u.a. mit Bodenmarkierungen gut ausgeschildert und bietet sich vor allem für Wiesn-Gäste an, die mit dem Zug oder der Trambahn am Hauptbahnhof ankommen beziehungsweise von dort wieder weiterreisen. Sie müssen nicht für eine Station die U-Bahn nehmen, sondern können die Festwiese in knapp 15 Minuten zu Fuß erreichen. Im Fall einer Überlastung der U-Bahn, bei der gegebenenfalls der Bahnsteig kurzzeitig gesperrt werden muss, ist der Fußweg die entspanntere und unter Umständen sogar schnellere Alternative.

Die MVG empfiehlt außerdem folgende Verbindungen:

Bitte U3 und U6 nutzen! Die U-Bahnhöfe Goetheplatz und Poccistraße liegen nur wenige Gehminuten vom Festplatz entfernt. Züge und Stationen dieser Linien sind in der Regel weniger nachgefragt als die „Klassiker“ U4 und U5.

Für Anreisende mit den U-Bahnlinien U4 und U5 aus Richtung Westen empfiehlt es sich, bereits an der Schwanthalerhöhe auszusteigen und von dort zum Festgelände zu gehen.

Die Linien 16 und 17 fahren die Haltestelle Hackerbrücke an, die – wie der gleichnamige S-Bahnhof – ebenfalls nur wenige Gehminuten von der Theresienwiese entfernt liegt.

Die Linien 18 und 19 bedienen die Haltestellen Holzapfelstraße und Hermann-Lingg-Straße entlang der Landsberger Straße/Bayerstraße. Von dort ist das Oktoberfest mit wenigen Schritten zu erreichen.

Die Linien 20 und 21 halten an den Haltestellen Hauptbahnhof beziehungsweise Hauptbahnhof Nord in fußläufiger Entfernung zum Festgelände.

In den Nächten von Freitag auf Samstag beziehungsweise von Samstag auf Sonntag sowie vor dem Feiertag ca. 22:30 Uhr bis 0:30 Uhr verstärken zusätzliche Fahrzeuge den Abschnitt Willibaldplatz – Hauptbahnhof – Hochschule München.

Der Bus 53 (Münchner Freiheit – Aidenbachstraße) fährt unter anderem die Haltestelle Schwanthalerhöhe an, und zwar täglich bis ca. 20 Uhr im

10-Minuten-Takt und anschließend bis ca. 1:30 Uhr im 20-Minuten-Takt. Der CityRing 58/68 stoppt unter anderem am Goetheplatz und am Georg-Hirth-Platz.

Der Bus 62 (Rotkreuzplatz – Ostbahnhof) fährt abends zwischen Rotkreuzplatz und Sendlinger Tor bis zu zwei Stunden länger im 10-Minuten-Takt, nämlich bis 0 Uhr, ebenso am Sonntagvormittag. Er hält in direkter Umgebung der Wiesn an den Haltestellen Hans-Fischer-Straße und Poccistraße.

Der Bus 134 (Theresienhöhe – Fürstenried West) verkehrt wegen des Sperrrings von Mittwoch, 18. September bis Mittwoch, 9. Oktober nur bis Schwanthalerhöhe; die Haltestellen Alter Messeplatz und Theresienhöhe entfallen.

Auf mehreren Bus-Linien wird die Kapazität am Wochenende vergrößert.

Tipp für Camper: Der Bus 135 (Solln – Thalkirchen) fährt während der Wiesn auf dem Abschnitt Thalkirchen – Campingplatz Thalkirchen zeitweise öfter bzw. länger als üblich – bis ca. 1.30 Uhr. Er bindet so den Campingplatz Thalkirchen an die U3 an. Der Bus 159 (Lochhausen – Pasing) wird durch zahlreiche Fahrten zwischen Campingplatz Obermenzing/Paulaner Brauerei und Pasing Bf. (Anschluss zur S-Bahn) sowie durch den Einsatz von Gelenkbussen verstärkt. Nachtschwärmer können die MVG-Nachtlinien nutzen:

Die NachtTram N17 (Amalienburgstraße – Sendlinger Tor) fährt die Haltestelle Hackerbrücke an.

Die NachtTram N19 (Pasing – St.-Veit-Straße) bedient die Haltestellen Holzapfelstraße und Hermann-Lingg-Straße.

Der NachtBus N40 (Großhadern – Kieferngarten) und der N41 (Fürstenried West – Dülferstraße) können an den Haltestellen Goetheplatz und Poccistraße erreicht werden.

Der Nachtbus N45 (Münchner Freiheit – Ostbahnhof – Waldperlach) hält ebenso am Goetheplatz.

Die NachtBus-Ringlinien N43 und N44 halten am Herzog-Ernst-Platz.

Weitere Nachtlinien erschließen das gesamte Stadtgebiet. Zentraler Umsteigepunkt ist am Karlsplatz (Stachus).

Die U-Bahnen fahren zur Wiesn an allen Abenden bis 1:30 Uhr im 10-Minuten-Takt. Auf der U4 fahren sechsteilige Fahrzeuge, statt der üblichen vierteiligen Züge. Der Takt auf den Linien U4/U5 wird verdichtet, dass je nach Tageszeit alle 3,3 bis 2,5 Minuten ein Zug zwischen Theresienwiese und der Innenstadt verkehrt.

Kompakte Infos im Internet

Auf der Sonderseite mvg.de/oktoberfest stehen alle wichtigen Informationen digital bereit, unter anderem ein Oktoberfest-Faltblatt mit kompakten Fahrgastinfos (inkl. letzte Abfahrtszeiten).

Und noch ein Tipp: Das MVG Fundbüro befindet sich in der Elsenheimerstraße 61 (U4/U5, Tram 18 oder Bus 130 bis Westendstraße, Bus 62 bis Elsenheimerstraße). Es ist montags und donnerstags von 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14 Uhr bis 18 Uhr und dienstags, mittwochs und freitags von 7:30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Kunden, die in U-Bahn, Bus oder Tram etwas verloren haben, können unter 0800 344226600 nachhören, ob ihr Gegenstand schon gefunden wurde – oder auf mvg.de/fundbuero danach suchen. Wer etwas direkt auf dem Oktoberfest-Gelände verliert, sollte sich an das Servicezentrum auf der Theresienwiese wenden.