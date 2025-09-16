Oktoberfest 2025: Der MVG-Einsatz in Zahlen

Die Wiesn ist für die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) als offizieller Mobilitätspartner des Münchner Oktoberfests auch in diesem Jahr wieder eine Ausnahmesituation: Die MVG setzt an allen 16 Tagen zusätzliches Personal sowie mehr Fahrzeuge ein, um den enormen Besucher-Andrang zu bewältigen. München erwartet zur Wiesn mehrere Millionen Gäste aus aller Welt. Erfahrungsgemäß nutzt mehr als die Hälfte der Besucher die öffentlichen Verkehrsmittel.

100.000 Kilometer mehr als sonst fahren U-Bahnen, Busse und Trambahnen während der 16 Wiesn-Tage.

als sonst fahren U-Bahnen, Busse und Trambahnen während der 16 Wiesn-Tage. 4000 zusätzliche Stunden leisten die Kolleginnen und Kollegen im Fahrdienst während der beiden Wiesn-Wochen.

leisten die Kolleginnen und Kollegen im Fahrdienst während der beiden Wiesn-Wochen. 110 Bodenmarkierungen zeigen als ÖPNV-Alternative den Fußweg zwischen HBF und Theresienwiese an.

zeigen als ÖPNV-Alternative den Fußweg zwischen HBF und Theresienwiese an. 90 zusätzliche Mitarbeiter sind jeden Tag allein am U-Bahnhof Theresienwiese für die Fahrgäste im Einsatz.

sind jeden Tag allein am U-Bahnhof Theresienwiese für die Fahrgäste im Einsatz. 87 Kolleginnen und Kollegen anderer Verkehrsunternehmen von Amsterdam bis Wien unterstützen das MVG-Team.

anderer Verkehrsunternehmen von Amsterdam bis Wien unterstützen das MVG-Team. 30 zusätzliche Reinigungskräfte sind in Spitzenzeiten im Einsatz, um Fahrzeuge und Stationen sauber zu halten.

sind in Spitzenzeiten im Einsatz, um Fahrzeuge und Stationen sauber zu halten. 0,1 Meter/Sekunde schneller als sonst fahren die Rolltreppen im U-Bahnhof Theresienwiese.

Täglich sind insgesamt mehr als 230 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine reibungslose Abwicklung des Betriebs im Dienst.

Für Aufsicht und Service setzt die MVG allein im U-Bahnhof Theresienwiese jeden Tag rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Zusätzliches Personal ist auch an der benachbarten U-Bahnstation Schwanthalerhöhe sowie am Hauptbahnhof, im Bahnhof Goetheplatz (U3/U6) und am Odeonsplatz (U4/U5) im Einsatz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unter anderem für die Abfertigung der Züge, die Aufsicht am Bahnsteig und die Fahrgastinformation verantwortlich. Eine Anzeigetafel am U-Bahnhof Theresienwiese signalisiert den Gästen, wenn der Bahnsteig wegen Überlastung temporär gesperrt werden muss.

Externe Unterstützung bekommt das MVG-Team heuer von zehn anderen Verkehrsunternehmen. Die Verkehrsmeisterinnen und -meister aus Amsterdam (GVB), Berlin (BVG), Bochum (Bogestra), Braunschweig (BSVG), Frankfurt (VGF), Hamburg (Hochbahn), Hannover (Üstra), Köln (KVB), Stuttgart (SSB) und Wien (Wiener Linien) helfen unter anderem bei der Fahrgastlenkung und Zugabfertigung am Bahnsteig. Gleiches gilt für acht Auszubildende zur Fachkraft im Fahrbetrieb der MVG. Zudem sind – neben Polizei und U-Bahnwache – zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochbahn-Wache aus Hamburg bei der MVG zu Gast, um Sicherheitsaufgaben zu übernehmen. Im U-Bahnhof Theresienwiese wird außerdem ein Sanitätsdienst eingerichtet.

Im Fahrdienst werden an den 16 Wiesn-Tagen mehr als 4.000 zusätzliche Stunden geleistet. Auf dem Abschnitt Hauptbahnhof – Theresienwiese sind in Spitzenzeiten rund viermal so viele Fahrgäste unterwegs wie in den Hauptverkehrszeiten an normalen Betriebstagen. Bahnen und Busse der MVG legen während der Wiesn mehr als 100.000 Kilometer zusätzlich zurück. Dennoch übersteigt die Nachfrage bisweilen das Angebot: Die MVG empfiehlt, auch den ausgeschilderten Fußweg vom/zum Hauptbahnhof zu nutzen.

Auf Sauberkeit und die Verfügbarkeit der technischen Anlagen legt die MVG ebenfalls großen Wert: Zeitweise sind bis zu 30 Reinigungskräfte zusätzlich im MVG-Netz unterwegs, um akute Verschmutzungen so schnell wie möglich zu entfernen. Unbemerkt von den meisten Fahrgästen arbeiten verschiedene Wartungs- und Entstörungsdienste. Sie kontrollieren in Extraschichten rund um die Uhr Lifte und Rolltreppen und sorgen schnellstmöglich für Abhilfe, wenn etwas nicht funktioniert. Die Rolltreppen an der Theresienwiese leisten Extraarbeit: Mit einer Geschwindigkeit von 0,6 Meter/Sekunde laufen sie etwas schneller als sonst bei der üblichen Geschwindigkeit von 0,5 Meter/Sekunde. Schäden an Fahrzeugen werden umgehend behoben. Baustellen im Streckennetz werden so weit wie möglich rechtzeitig zum Oktoberfest beendet oder planmäßig unterbrochen, damit der Betrieb trotz des großen Andrangs möglichst rund laufen kann.