Oktoberfest-Aktion „Wiesn mit Herz“

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat im Rahmen der Aktion „Wiesn mit Herz“ 250 Münchner*innen in der Schottenhamel Festhalle begrüßt. Sieben große und zwei kleine Wiesnzelte hatten bei der Aktion insgesamt rund 1.200 sozial benachteiligte Münchner*innen zum Mittagessen auf das Oktoberfest eingeladen. Mit an der Aktion beteiligt waren auch das Armbrustschützenzelt, das Pschorr-Festzelt Bräurosl, das Marstall-Festzelt sowie die Augustiner Festhalle und das Hacker Festzelt. Das Schützen-Festzelt lädt im Rahmen der Aktion noch zu einem weiteren Termin ein. Von den kleinen Zelten beteiligten sich die Fischer Vroni sowie erstmalig das Café Theres.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ich finde es wichtig, dass gerade auch die Menschen ein paar schöne Stunden auf der Wiesn verbringen können, die sich das sonst nicht leisten könnten. Deshalb ist mein Besuch bei ‚Wiesn mit Herz‘ ein fester Termin in meinem Wiesnkalender. Vielen Dank an alle, die die Aktion möglich machen und mit viel Engagement dabei sind!“

Vorgeschlagen wurden die Gäste von über 50 unterschiedlichen Münchner Einrichtungen, wie Alten- und Servicezentren, Sozialbürgerhäusern, Münchenstift, BRK, KMFV e.V., AWO und weitere Einrichtungen.

Die Organisation der Einladungen und die Auswahl für die Gästeliste hat das Sozialreferat der Landeshauptstadt München übernommen, das mit 23 Mitarbeiter*innen die Gäste vor Ort betreute.