Oktoberfest-Aktion „Wiesn mit Herz“

Am Montag, 24. September, 11 Uhr, begrüßte Oberbürgermeister Dieter Reiter über 250 sozial benachteiligte Münchnerinnen und Münchner in der Schottenhamel-Festhalle. Von dort startete er seinen Rundgang in weitere Wiesnzelte, in denen insgesamt rund 1.300 Personen bewirtet wurden.

Die Eingeladenen wurden von über 100 unterschiedlichen Einrichtungen vorgeschlagen, wie Alten- und Servicezentren, Sozialbürgerhäuser, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Einrichtungen für Nachbarschaftshilfen, um nur einige zu nennen.

Die Organisation und Auswahl für die Gästeliste trifft das Sozialreferat der Landeshauptstadt München, das mit 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gäste vor Ort betreute.

Sechs große und elf kleine Wiesnzelte beteiligten sich an der städtischen Aktion und übernahmen dabei die Kosten für die Bewirtung.

Auch die Wirte der anderen großen und kleinen Wiesnzelte laden in Eigenregie sozial benachteiligte Münchnerinnen und Münchner ein.