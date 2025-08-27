Oktoberfest Aufbau 2025 – Ein Blick über die Baustelle

Schon Wochen bevor die erste Maß eingeschenkt wird, erwacht die Theresienwiese langsam zum Leben. Anfang Juli 2025 rollen die ersten Lastwagen an, die Wiese ist abgesperrt und wirkt auf den ersten Blick wie eine riesige Baustelle. Stahlträger werden abgeladen, Kräne heben tonnenschwere Konstruktionen in die Höhe, Hämmer klopfen, Bohrmaschinen surren. Stück für Stück wachsen die großen Festzelte empor – zuerst nur nackte Gerüste aus Stahl, dann mit Planen überzogen, später geschmückt mit Holzfassaden, Balkonen und Türmen. Wer in diesen Wochen vorbeigeht, sieht, wie sich aus einer leeren Fläche langsam kleine Städte mit Straßen und Plätzen entwickeln.

Drinnen sind Handwerker zugange, die Bänke aufstellen, Kabel verlegen und Zapfanlagen montieren. Draußen sprießen die Biergärten, in denen in wenigen Wochen tausende Gäste sitzen werden. Mitte August kommen die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften: das Riesenrad, das sich weit über die Skyline erhebt, die ersten bunten Wägen der Achterbahnen, die sich wie Schlangen durch die Gerüste winden. Langsam beginnt es nach gebrannten Mandeln, Holzstaub und Farbe zu riechen.

Im September füllt sich die Wiese immer mehr. Zuckerwattebuden, Bratwurststände, Schießbuden und Traditionsgeschäfte reihen sich aneinander. Stromkabel werden verlegt, Wasserrohre angeschlossen, Straßen asphaltiert. Es ist ein kontrolliertes Durcheinander: überall Stimmen, Baugeräusche, Musikproben aus den Zelten. Die Woche vor dem Anstich ist ein Endspurt – Dekorateure hängen Schilder und Kränze auf, Wirte lassen ihre Fassaden noch einmal polieren, Gärtner setzen Blumenkübel, Kellnerinnen und Kellner üben die Abläufe. Sicherheits- und Hygieneprüfungen laufen auf Hochtouren, und in den Zelten wird schon einmal das Bier getestet.

Wenn am 20. September 2025 mittags der Oberbürgermeister im Schottenhamel das erste Fass anzapft, ist von der Baustelle nichts mehr zu sehen. Dann ist alles perfekt hergerichtet – als wäre die Wiesn schon immer da gewesen, obwohl noch vor wenigen Wochen nur eine leere Fläche im Sommerwind lag.