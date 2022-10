Oktoberfest: Bella Ciao in der Sanitätsstation

Die Aicher-Sanitätsstation war gerade ab den frühen Abendstunden wieder sehr belebt. Der Ort für kuriose Ereignisse ist der Wartebereich. Hier treffen gerne Patienten aus verschiedensten Nationen aufeinander. Auch von den Emotionen her, verhalten sich die Patienten in der Aicher-Sanitätsstation unterschiedlich. Manche weinen, manche Patienten lachen über sich selbst, und andere finden es wahnsinnig aufregend. So wie Mariella aus Italien. Sie hatte sich eine kleine Schnittwunde zugezogen. Aber sie fand es weniger schmerzhaft als unglaublich spannend. So schickte sie, gefühlt im Minutentakt Fotos und Sprachnachrichten an ihre Freunde. Diese endeten immer mit „Bella Mariella, ciao.“ Neben ihr saß ebenfalls mit einer Schnittwunde, allerdings am Finger, Joseph aus Giesing. Er hatte auch eine „bierseelige“ gute Laune. Als diese wiederholt ihr Nachricht mit „Bella Mariella, Ciao“ beendete, dachte sich der Bierdimpfel, da mach ich doch mit. Ab da sang er immer wenn sie eine Nachricht beenden wollte den aus den Bierzelten bekannten Hit „Bella Ciao.“ Beim dritten mal stimmten auch andere Patienten mit ein. Das fand Mariella zunächst nervig und dann doch „molto eccitante.“ Also sehr aufregend. Mit dem Beginn der Behandlung von Mariella fand der „Aicher Musikanten Stadl“ dann auch sein schnelles Ende.

Die Zahlen des Tages:

Am zweite Wiesn-Freitag war wenig los. Der Freitag (30.9. 2022) in Zahlen:

Patienten gesamt: 376 (Vortag 227)

Einsätze auf dem Gelände: 142 (Vortag 79)

Tragentransporte: 96

Ärztliche Versorgungen: 234

chirurg. Wundversorgungen: 28

„Am zweite Wiesn-Freitag verdoppelten sich fast die Einsatzzahlen im Vergleich zum Vortag . Besonders auffallend war am gestern Tag, daß bis zum Vorabend der Überwachungsraum zum Rausch- Ausschlafen zu fast 80% von jungen Frauen belegt war.“ so Markus Strobl, Oktoberfest-Sprecher der Aicher Ambulanz Union.