Oktoberfest bleibt aufgrund einer Sprengstoffdrohung vorerst geschlossen

Aufgrund einer unspezifischen Sprengstoffdrohung im Zusammenhang mit der Explosion im Münchner Norden bleibt die Theresienwiese aus Sicherheitsgründen vorerst bis 17:00 Uhr geschlossen. Nach aktuellem Stand liegt den Behörden ein entsprechendes Schreiben des mutmaßlichen Täters vor.

Über das weitere Vorgehen und mögliche Öffnungen wird am frühen Nachmittag entschieden. Die Landeshauptstadt München steht in engem Austausch mit der Polizei München sowie der Feuerwehr München und bittet die Bevölkerung um Verständnis für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den Bereich Theresienwiese bis auf Weiteres zu meiden und sich ausschließlich über die offiziellen Informationskanäle auf X (Stadt München, Polizei München, Feuerwehr München) auf dem Laufenden zu halten.