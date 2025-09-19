Oktoberfest Jubiläum – 40 Jahre Ringo und Manfred Schauer – Charity-Aktion zugunsten des Bildungswerks Schaustellerkinder

Am 21. September 1985 standen Schichtl und Ringo zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne – ohne Plan, ohne Probe, einfach so. Aus diesem spontanen Beginn wuchs eine einzigartige Freundschaft und eine Bühnenpartnerschaft, die über Jahrzehnte hielt.

2019 feierten die beiden 150 Jahre Schichtl, 2023 ihre jeweils 15.000. Vorstellung – Meilensteine voller Freude, Staunen und gemeinsamer Erinnerungen.

Am 8. Juli 2025 hat Ringo die Bühne für immer verlassen. Schichtl nimmt ihm das ein bisschen übel – und doch bleibt vor allem die Dankbarkeit für all die unvergesslichen Momente.

Zu Ehren von Ringo gibt es am Sonntag, den 21. September 2025, dem ersten Wiesnsonntag, um 12:40 Uhr im Schichtl-Theater eine besondere Vorstellung. Diese Veranstaltung ist zugleich eine Charity-Aktion zugunsten des Bildungswerks Schaustellerkinder: Die gesamten Einnahmen fließen direkt dorthin, und Schichtl (Manfred Schauer) wird den Erlös aus eigener Tasche verdoppeln.

Wer an diesem Tag dabei ist – Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Wegbegleiter oder Gäste – trägt dazu bei, Ringo ein Stück weiterleben zu lassen und gleichzeitig Kinder aus Schaustellerfamilien zu unterstützen. Schon jetzt sagt Schichtl im Namen von Ringo von Herzen: Danke.

Sonntag – 21.09. – 12.40 Uhr

Schaustellerstraße 52 auf dem Münchner Oktoberfest