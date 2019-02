Oktoberfest-Plakatwettbewerb 2019 – Die Siegerin: Mirjam Mößmer

Mirjam Mößmer, eine gebürtige Münchnerin, hat den Oktoberfest-Plakatwettbewerb 2019 gewonnen. Ganz Münchnerisch auch die Ausbildung der aktuellen Preisträgerin: Bereits nach dem Abitur nahm Mirjam Mößmer Unterricht an der Schwanthaler Kunstschule sowie an der Malschule am Glockenbach. Die Künstlerin Emese Zavory, Förderpreisträgerin der Landeshauptstadt München, zählte zu ihren Lehrenden. Nach dem Studium für Kommunikations-Design an der Fachhochschule München, die sie mit einem Diplom abschloss, machte sich Mirjam Mößmer als freie Kommunikations-Designerin selbständig. Seit 2012 leitet sie ein eigenes Design-Büro in ihrer Heimatstadt.