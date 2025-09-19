Oktoberfest: Schützen Sie sich vor Taschendiebstahl

Große Veranstaltungen ziehen leider auch ungebetene Gäste an. Gerade im Bereich des Taschendiebstahls ist deshalb das beste Gegenmittel, erst gar keine Gelegenheit zu bieten. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der registrierten Taschendiebstähle 2024 deutlich von 135 auf 43. Dennoch ist auch weiterhin mit einem vermehrten Auftreten von Taschendieben auf dem Festgelände und auch im Umfeld zu rechnen.

Aus diesem Grund appelliert die Polizei an Sie: