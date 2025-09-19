Oktoberfest: Schützen Sie sich vor Taschendiebstahl

Große Veranstaltungen ziehen leider auch ungebetene Gäste an. Gerade im Bereich des Taschendiebstahls ist deshalb das beste Gegenmittel, erst gar keine Gelegenheit zu bieten. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der registrierten Taschendiebstähle 2024 deutlich von 135 auf 43. Dennoch ist auch weiterhin mit einem vermehrten Auftreten von Taschendieben auf dem Festgelände und auch im Umfeld zu rechnen.
Aus diesem Grund appelliert die Polizei an Sie:
- Tragen Sie Geld und Wertsachen immer eng am Körper und am besten in verschlossenen Taschen
- Tragen Sie sowohl Hand- und Umhängetaschen am besten immer vor dem Körper – gerade, wenn es eng her geht.
- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Jacken oder Taschen zurück, die sie ablegen z.B. unter Bierbänken
- Achten Sie auch auf die Sachen ihrer Begleitungen und verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen unbedingt die Polizei über den Notruf 110 oder Einsatz- oder Ordnungskräfte in Ihrer Nähe
Damit Sie stets den Notruf verständigen können, achten Sie bitte auch darauf, nach dem Erstellen und Teilen Ihrer Wiesneindrücke noch genügend Akkulaufzeit dafür zur Verfügung zu haben.