Oktoberfestlauf am 25. September 2021 auf der Regattaanlage München Oberschleißheim

Auch wenn die Wiesn dieses Jahr wieder ausfällt: Am 25. September steht der Oktoberfestlauf auf dem Programm der Laufbegeisterten – auf der Regattastrecke München-Oberschleißheim, auf der auch in diesem Jahr das Langstreckenschwimmen und der 3MUC Triathlon stattgefunden haben. Die Strecke ist flach und schnell – eine gute Möglichkeit, sich an seine persönliche Bestzeit heranzutasten.

Angeboten werden der Halbmarathon über 21,1 km sowie ein 10 km Lauf. Für Einsteiger gibt es einen 5 km „Fun Run“. Gelaufen wird auf einer 5 km Runde um die Regattastrecke. Die Zeitnahme erfolgt per Chip, der am Schuh eingeschnürt wird.

Mit dem nun schon etablierten Konzept kann das Rennen am ursprünglich geplanten Termin stattfinden. Insbesondere wird es wieder einen Einzelstart mit Nettozeitnahme geben: Alle 3 Sekunden wird ein Teilnehmer starten.

Die Online Anmeldung ist noch bis einschließlich Dienstag, 22. September. Es wird eine sehr begrenzte Möglichkeit zur Nachmeldung vor Ort geben.

Im Ziel gibt es für alle Teilnehmer isotonisches Getränk von xenofit und Erdinger Alkolhofrei. Jeder erhält ein Finisherpräsent. Ergebnisse, Urkunden und Bilder gibt es später im Internet.

Bei gutem Wetter wird es einen Biergarten mit Essensverkauf und Ausschank geben.

Wieder dabei in diesem Jahr ist der Swimrun. Die Wassertemperatur liegt bei noch rund 17 Grad – ideal für eine solche Veranstaltung: Ursprünglich in Schweden als „Insel zu Insel“ Wettbewerb gestartet, gibt es Swimrun seit etwa 15 Jahren – meistens bekannt durch lange und ausdauernde Rennen. Es werden dabei unterschiedlich lange und nicht in Ihrer Länge normierte Strecken schwimmend und laufend nacheinander absolviert – normalerweise im 2er Team, dieses Jahr als Einzeldisziplin.

Der Veranstalter möchte den Athleten auch in diesem Jahr die Möglichkeit geben, Swimrun auf einer kurzen und publikumswirksamen Strecke auszuprobieren. Garantiert hoher Spaßfaktor, hoher Adrenalinspiegel, aber auch hohe Laktatwerte!

Der Startschuss fällt um 10 Uhr 30 auf dem Bootsplatz (Swimrun: 12 Uhr 15), hier ist auch der Rundendurchlauf und das Ziel.

Und: Läufer in Tracht sind herzlich willkommen!

Weitere Info: www.oktoberfestlauf.de