Oldtimer in Brand

Am frühen Donnerstagnachmittag hat ein Oldtimer gebrannt. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Fahrer war mit seinem Volvo gerade von einem Besuch in der Waschanlage auf dem Nachhauseweg, als plötzlich Rauch unter dem Fahrersitz aufstieg. Sofort fuhr er rechts ran und stieg aus. Kurze Zeit später brannte das Auto auch schon lichterloh.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten bereits während der Anfahrt die tiefschwarze Rauchsäule erkennen. Da in der Zwischenzeit mehrere Notrufe die Integrierte Leitstelle erreicht hatten, in denen es hieß, es brenne in unmittelbarer Nähe zu einer Bushaltestelle, entschied sich der Disponent, weitere Kräfte zu der gemeldeten Adresse zu entsenden.

Als die Feuerwehr eintraf, befand sich der Pkw in Vollbrand. Mit mehreren Löschrohren leiteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung ein. Sie konnten das Feuer nach wenigen Minuten löschen.

Für die Zeit der Lösch- und Reinigungsarbeiten war die Riesstraße in Fahrtrichtung Dieselstraße zwischen der Hanauer Straße und der Dieselstraße vorübergehend gesperrt.

Wie genau es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt die Polizei.