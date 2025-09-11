Oldtimer-Treffen am Verkehrszentrum – 14.09.2025 Verkehrszentrum des Deutschen Museums

Im vergangenen Jahr war es der Publikumsrenner – und hoffentlich spielt das Wetter auch in diesem Jahr mit: Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, lädt das Verkehrszentrum des Deutschen Museums wieder zu einem Oldtimer-Treffen auf die Theresienhöhe. Die historischen Automobile werden auf dem Vorplatz des Museums von 11 bis 16 Uhr zu sehen sein.

Außerdem gibt es gleich vier Kuratorenführungen zur Geschichte der historischen Messehallen von 1908 und zur Geschichte der Mobilität – um 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr. Auch die Restaurierungswerkstatt im Verkehrszentrum ist an diesem Tag geöffnet und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen.

Mehr Informationen zum Tag des offenen Denkmals im Verkehrszentrum finden Sie hier:

www.deutsches-museum.de/verkehrszentrum/programm/veranstaltungen/tag-des-offenen-denkmals-2023#2025

