Olympiahalle München für EHF EURO 2024 bestätigt

Sechster Spielort der EHF EURO an traditionsreicher Stätte / Re-Start des Ticketings am 24. Oktober.

Das Set-up der EHF EURO 2024 ist komplett: Die Olympiahalle München wird sechster Spielort der Handball-Europameisterschaft. Dies bestätigte am Dienstag das Präsidium des Deutschen Handballbundes auch formal mit einem einstimmigen Beschluss. Vorausgegangen waren erfolgreiche Gespräche zwischen DHB, europäischem Verband EHF und der Olympiapark München GmbH.

Notwendig geworden war der Wechsel innerhalb der bayerischen Landeshauptstadt, da die noch im Bau befindliche Arena SAP Garden frühestens im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein wird. München wird vom 11. bis zum 16. Januar 2024 sportliche Heimat der Vorrundengruppen C und F sein. Für Gruppe C ist (Qualifikation vorausgesetzt) Island gesetzt; der als Dritter der EURO 2022 bereits qualifizierte Weltmeister Dänemark führt das Feld der Gruppe F an.

„München wird ein Epizentrum der EHF EURO 2024 sein“, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. „Wir erinnern uns gern an die Begeisterung bei der WM 2019, und mit den European Championships hat sich München gerade erst wieder einen Platz in den Herzen der Sportfans aus aller Welt gesichert. Sowohl bei der EHF als auch der Olympiapark München GmbH bedanke ich mich für die kooperativen Gespräche rund um den Standortwechsel.“

„Die Olympiahalle ist die perfekte Ergänzung zu den bereits bestätigten Arenen für die Men’s EHF EURO 2024“, sagt EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner. „Beginnend mit den Olympischen Spielen 1972 und zuletzt bei der Handball-WM 2019 war diese Halle der Ort vieler herausragender Handballspiele. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch im Januar 2024 in München wieder Top-Handball vor grandioser Kulisse sehen werden.“

„Die Begeisterung und Fairness der Münchnerinnen und Münchner ist einfach einzigartig – egal bei welchen der vielen Welt-, Europa- und nationalen Meisterschaften oder Sportevents in den letzten 50 Jahren“, erklärt Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH. „Wer bei der Handball-WM 2019 oder den European Championships in unserem Jubiläumsjahr dabei war, konnte diese ganz besondere und beeindruckende Atmosphäre erleben. Aber nicht nur das: Bei jedem Sportevent war der Olympiapark mit seinen Hallen, Stadien und Anlagen und seinem erfahrenen Team ein Garant für Erfolg. Darum freue ich mich, dass der DHB die Olympiahalle als Austragungsort für die EHF EURO bestätigt hat und wir im Januar 2024 mit allen Fans erneut ein internationales Handball-Fest feiern können“

Der Vorverkauf für die EHF EURO 2024 hat bereits im Mai begonnen und wird nun ab dem 24. Oktober auch für München wieder aufgenommen. Tickets sind in allen Kategorien unter www.heretoplay.com sowie www.eventim.de erhältlich. Die dort für München bisher erworbenen Tickets, die ohnehin erst zu einem späteren Zeitpunkt in Platz-genaue Karten umgewandelt werden sollten, behalten ihre Gültigkeit. Den Käufer*innen werden ihre Tickets in der von ihnen erworbenen Preiskategorie seitens des Ticketdienstleisters proaktiv zugesandt.

In der ersten Phase des Vorverkaufs sind ausschließlich Ticketpakete für die jeweiligen Gruppen aller Turnierphasen erhältlich. Einzige Ausnahme: der Eröffnungsspieltag in Düsseldorf: Karten für den angestrebten Indoor-Weltrekord am 10. Januar 2024 gibt es in der günstigsten Kategorie bereits ab 25 Euro. Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft sind ab 29 Euro live erlebbar. Für Familien, Vereine und weitere Anspruchsgruppen gibt es ab Preiskategorie 3 attraktive Rabatte.

Die Münchner Olympiahalle ist eine der geschichtsträchtigsten Sportarenen Deutschlands. Dort wurden 1972 die ersten olympischen Medaillen im Hallenhandball ausgespielt. 2019 war die über 12.000 Zuschauer*innen fassende Arena bereits Schauplatz einer Vorrundengruppe der Männer-Weltmeisterschaft und wurde dem Slogan „Bayern kann Handball“ mit nahezu durchweg ausverkauften Spielen gerecht.

Für die EHF EURO 2024 öffnen Deutschlands größte Arenen ihre Tore: Berlin – Mercedes-Benz-Arena (14.800), Hamburg – Barclays Arena (13.300), Köln – LANXESS arena (19.250) sowie die nun bestätigte Olympiahalle München waren bereits Spielorte der WM 2019. Düsseldorf – MERKUR SPIEL-ARENA kommt mit einer mehr als 50.000 Zuschauer*innen fassenden Multifunktionsarena fürs Eröffnungsspiel sowie Mannheim mit der SAP Arena (13.200) hinzu.

Weitere Informationen: www.heretoplay.com