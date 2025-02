Olympiapark begrüßte 5,3 Millionen Besucher:innen 2024

Mit 5,3 Millionen Besucher:innen erzielte der Olympiapark München im vergangenen Jahr das beste Ergebnis seit 20 Jahren. Nur einmal nach dem Auszug des Fußballs 2005 wurde die Fünf-Millionen-Marke überschritten: Das war 2006 im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft. Hier feierten rund eine Million Fans beim Public Viewing des ersten offiziellen Fan Festes im Olympiapark ihre Teams. Trotzdem wies die Gesamtbesucherzahl damals „nur“ 5,1 Millionen Besucher:innen auf.

„Was für ein vielfältiges, attraktives und international herausragendes Veranstaltungszentrum der Olympiapark doch ist, das hat das erfolgreiche Jahr 2024 einmal mehr bewiesen. Und wieder hatte – wie 2006 – der Fußball, mit der Europameisterschaft im eigenen Land einen maßgeblichen Anteil. Im vergangenen Jahr erlebten wir einen echten Event-Marathon – mit 31 Tagen EURO Fan Zone, der Handball-EM, mit internationalen Stars bei zehn Open Airs, der Harry Potter-Ausstellung, unseren Eigenveranstaltungen sowie hochkarätigen Konzerten“, freut sich Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH und weiter: „Ich bin glücklich, dass der Olympiapark ein Treffpunkt des friedlichen Feierns für Menschen aus aller Welt war. Und ich bin stolz auf unser Olympiapark-Team, das mit hohem Engagement und Einsatz dieses besondere Jahr mit Bravour gemeistert hat.“

Insgesamt verbuchte der Olympiapark 2024 rund vier Millionen Besucher:innen (Vorjahr: 2,9 Mio.) bei 326 Events an 593 Veranstaltungstagen. Über 1,3 Mio. (Vorjahr: 1,6 Mio.) Menschen nutzten die Freizeit- und Tourismuseinrichtungen. Nicht mitgezählt sind in diesen Zahlen die Tausenden Münchner:innen und Tourist:innen, die ohne registriert zu werden, im letzten Jahr den Park besuchten.

„Als Aufsichtsratsvorsitzende freue mich sehr über dieses herausragende Besucherergebnis, das den exzellenten Ruf des Olympiaparks unterstreicht. Er ist ohne Zweifel ein Top-Veranstaltungsort, ein exzellenter Platz für Tausende Freizeitsportlerinnen und -sportler und eine touristische Destination, deren Zauber bis heute begeistert“, erklärt Bürgermeisterin Verena Dietl und ergänzt: „Mein Dank gilt Marion Schöne und ihrem Team, das jedes Jahr aufs Neue alles daran setzt, allen Besucherinnen und Besuchern, wunderbare Erlebnisse zu bereiten. Sehr erfreulich ist zudem, dass auch ein sehr positives wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden konnte.“

Gleich zu Anfang des Jahres stand die Handball-Europameisterschaft der Männer auf dem prall gefüllten Kalender. Dabei zeigte sich nach der Handball-WM 2019 erneut, dass die Olympiahalle auch ohne Bundesliga-Team in der Stadt eine wahre Handball-Hochburg sein kann – diesmal für über 144.000 Fans. Von 14. Juni bis 14. Juli bestimmten über 700.000 Fußballfans aus ganz Europa in der UEFA EURO Fan Zone 31 Tage lang das Bild im Olympiapark. Unvergessen die schottischen Fans in ihren traditionellen Kilts genauso wie der Fanwalk der Niederländer:innen. Die Kleine Olympiahalle verwandelte sich bei der Harry-Potter-Ausstellung über drei Monate in Hogwarts und zog über 340.000 Besucher:innen in ihren Bann.

Mit zehn Konzerten und rund 700.000 Besucher:innen wurde im Olympiastadion zwar kein neuer Open-Air-Rekord aufgestellt – 2023 waren es elf. Aber bei den Auftritten von Taylor Swift und Coldplay sorgten deren Fans dafür, dass es der Olympiaberg – zwischenzeitlich in Tayhill oder Mount Swiftie umbenannt – mit Zigtausenden Menschen bevölkert bis in die New York Times schaffte. Nochmals 100.000 Besucher:innen zählte das Superbloom Festival im Olympiapark.

Einen neuen Besucherrekord gab es bei den Events, die von der OMG selbst veranstaltet werden. So feierte MASH mit erstmals 96.000 Actionsportbegeisterten sein zehnjähriges Jubiläum. Trotz anfänglichem Gewitter und Regengüssen genossen 30.000 Besucher:innen die Live-Acts und das glanzvolle Feuerwerk des Sommernachtstraums und weit über 300.000 Menschen vergnügten sich beim Familienklassiker dem Sommerfestival.

Auch die Olympiahalle war bis zum Jahresende gut gefüllt mit alten wie neuen Superstars und Shows. Insgesamt zählte Münchens größte Veranstaltungshalle über eine Million Gäste.

Im Bereich der Freizeit- und Tourismuseinrichtungen ist die Gesamtbesucherzahl 2014 zurückgegangen. Aber das war zu erwarten. Schließlich wurde der Olympiaturm zum 1. Juni wegen Sanierung geschlossen. Und der öffentliche Eislauf im Eissportzentrum endete im April. Seit August ist der SAP Garden die neue Heimat für alle Eissport-Fans.

„Birgt das vergangene Jahr allen Grund zur Freude, so stellt uns das aktuelle vor neue Herausforderungen. Die herausragenden Open-Air-Saisons der letzten beiden Jahre werden sich 2025 nicht fortsetzen. Hier kehren wir nicht als einziges Stadion in Deutschland zum ,Normalbetrieb‘ zurück – auch wenn wir die Allianz Arena als Ausweichspielstätte nutzen können. Der Rückgang der Open-Airs, die Schließung des Olympiaturms, der Wegfall des Öffentlichen Eislaufs und die Schließung des Olympiastadions ab diesem Herbst werden sich unmittelbar auf die Besucherbilanz als auch auf die Umsatzerlöse auswirken, dennoch wird es auch in diesem Jahr neue Highlights geben, wie die neue Biathlon-Veranstaltung Loop One Festival, die Einrichtung des Olympia-Actionsportzentrum oder den mobilen Aussichtsturm als temporäre Ersatzattraktion für den Olympiaturm“, so Marion Schöne.

