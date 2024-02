Olympiapark: Kette bei Hip-Hop-Konzert geraubt

Am Samstag, 24.02.2024, in den Abendstunden befand sich ein 17-Jähriger mit Wohnsitz

im Landkreis München bei einem Hip-Hop-Konzert in der Olympiahalle.

Gegen 20:35 Uhr spürte der 17-Jährige einen Schlag gegen den Hinterkopf, während gleichzeitig von hinten an seiner um den Hals getragenen Kette gezogen wurde. Durch den starken Zug zerriss die Kette und wurde von einer unbekannten mit einer weißen Sturmhaube maskierten Person entwendet. Diese verschwand in der Menschenmenge des stark frequentierten Konzerts.

Der 17-Jährige strauchelte nach dem Schlag und wurde von seinen anwesenden Freunden aufgefangen. Er wurde jedoch nicht sichtlich verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum beim Konzert in der Olympiahalle Wahrnehmungen

gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.