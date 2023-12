On-Demand-Service MVG MIJA beschlossen

Der Mobilitätsausschuss des Stadtrats hat in seiner heutigen Sitzung das Betriebs- und Finanzierungskonzept des neuen On-Demand-Services in der Landeshauptstadt vorbehaltlich der Zustimmung der Vollversammlung in der kommenden Woche beschlossen. Unter dem Namen MVG MIJA steht den Münchner*innen damit voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2025 ein neues und flexibles Mobilitätsangebot zur Verfügung, das ohne festen Fahrplan oder Linienweg ganz nach Bedarf der Fahrgäste verkehrt. Zuvor wird die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die notwendigen Ausschreibungen durchführen. Der Mobilitätsausschuss hat heute die Finanzierung des Aufbaus des Angebots beschlossen; mit der Finanzierung eines möglichen weiteren Ausbaus wird sich der Stadtrat zu gegebener Zeit erneut befassen.

Der On-Demand-Service soll zunächst in den Stadtteilen Aubing-Lochhausen-Langwied, Allach-Untermenzing, Pasing-Obermenzing, Moosach, Neuhausen-Nymphenburg, Schwabing-West, Maxvorstadt, Schwanthalerhöhe, Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt sowie Altstadt-Lehel eingerichtet werden. Zu Beginn wird das Angebot als Abend- und Nachtverkehr eine sinnvolle Ergänzung zu U-/S-Bahn, Tram und Bus bieten. Bis Ende 2029 soll die Flotte anwachsen und weitere Stadtteile bedienen, ebenso soll der Service dann auch tagsüber zur Verfügung stehen. Ein Teil der Flotte wird behindertengerecht umgebaut.

Bürgermeister Dominik Krause: „MIJA hat das Potential, den Nahverkehr in München auf ein neues Level zu heben. Es ist eines der innovativsten Mobilitätsprojekt seit langer Zeit in München. Ich bin überzeugt, dass MIJA der entscheidende Baustein sein kann, um der Verkehrswende zusätzliche Akzeptanz zu verleihen. Das gilt insbesondere für den Stadtrand, wo die Öffentlichen Verkehrsmittel in den Randzeiten Angebotslücken aufweisen. Was heute noch nach Zukunftsmusik klingt, wird schneller als gedacht Wirklichkeit werden – das autonome Fahren. Kombiniert mit On-Demand-Angeboten wie MIJA eröffnen sich hier völlig neue Möglichkeiten für die Mobilität der Zukunft.“

Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Ich freue mich, dass der Mobilitätsausschuss mit MVG MIJA heute eine wichtige Ergänzung des Umweltverbundes beschlossen hat. On-Demand-Mobilität, die sich komplett nach den Bedürfnissen der Fahrgäste richtet, sichert ein flexibles und komfortables Fortkommen auch dort, wo ÖPNV-Angebote heute noch nicht durchgehend oder nicht flächendeckend vorhanden sind. MVG MIJA ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrswende.“

MVG-Geschäftsführer Ingo Wortmann: „Mit diesem Beschluss setzen wir die Grundpfeiler der vierten Säule des ÖPNVs – neben Bus, U-Bahn und Tram. Mit MVG MIJA möchten wir weitere Zielgruppen gewinnen, die derzeit den öffentlichen Nahverkehr noch nicht oder nur selten nutzen und damit die Verkehrswende in München vorantreiben. Dabei setzen wir zur Abrundung unseres Gesamtangebots auf ein individuelles, nachfrageorientiertes und flexibles Mobilitätsangebot, welches perspektivisch durch den Einsatz von autonomen Shuttles weiterausgebaut werden soll.“ Mit spezifischen Eigenschaften wie Komfort, Verfügbarkeit und Flexibilität ergänzen On-Demand-Angebote den bestehenden Linienverkehr und stärken so die Attraktivität des Gesamtsystems ÖPNV. Die Buchung der vollelektrischen Fahrzeuge von MVG MIJA wird in die Mobilitäts-App MVGO integriert. Das Besondere dabei ist, dass man nicht an die bestehenden ÖPNV-Haltestellen gebunden ist. Durch ein Netz von virtuellen Haltestellen ist der Zustieg etwa alle 350 Meter möglich.

Aufbauend auf den Erfahrungen des Pilotprojekts „MVG-Isartiger“ in den Jahren 2018 bis 2020, hat sich ein Projektkonsortium bestehend aus der Technischen Universität München (TUM), der Beratungsgesellschaft digital mobilities consultants (dmo) sowie des Ridepooling-Anbieters MOIA unter Federführung des Mobilitätsreferats in den vergangenen Monaten damit beschäftigt, ein Betriebs- und Finanzierungskonzept für On-Demand-Verkehre in der Landeshauptstadt München zu erarbeiten. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) als verantwortliche Betreiberin des neuen Services war eng in die Konzeption eingebunden.

Im Zuge der Neukonzeption wurde auch ein eigener Markenauftritt für den On-Demand-Service gestaltet. Mit MVG MIJA erhalten die Fahrgäste künftig ein individuelles und innovatives Mobilitätsangebot in der Stadt. Der farbenfrohe Auftritt ist so bunt und vielfältig wie die Fahrgäste und zeigt, dass MVG MIJA für alle da ist.

Der neue On-Demand-Service wird einen eigenen Tarif haben. Für Kund*innen, die ein in München gültiges ÖPNV-Ticket besitzen, wird es Rabatte geben. Der Preis für die Fahrt wird sich zwischen dem Preis für eine ÖP-NV-Fahrt im MVV-Gebiet und einer Taxifahrt bewegen. Der für die Fahrt zu zahlende Betrag wird bereits vor der Buchung in der App angezeigt und ändert sich während der Fahrt nicht mehr.