Online-Infoabende im Bauzentrum München

Das Bauzentrum München lädt für kommende zu folgenden Online-Veranstaltungen ein:

– In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern e.V. findet am Montag, 13. März, um 18 Uhr der Online-Infoabend „Strom sparen im Haushalt: Kleiner Aufwand – große Wirkung“ statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Online-Anmeldung ist erforderlich unter https://lhm.webex.com/weblink/register/ra59b84c1a9b8db7c629a232d99f83f7a. Strom sparen schont nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch gut für die Umwelt. Norbert Endres – Umweltschutztechniker und Energieberater – stellt einfache Maßnahmen vor, mit denen in Haus und Haushalt Strom und damit Geld gespart werden kann, ohne auf den gewohnten Komfort verzichten zu müssen. Im Vortrag wird ebenso erläutert, wie die vielen heimlichen Stromfresser in den eigenen vier Wänden aufgespürt werden können und worauf beim Neukauf von Elektrogeräten geachtet werden sollte.

– Am Dienstag,14. März, 18 Uhr, geht es bei einem weiteren Online-Infoabend um das Thema „Heizungsunterstützung mit Solar-Luftkollektoren“. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Online-Anmeldung ist erforderlich unter https://lhm.webex.com/weblink/register/r40b68e0935c66e614ed79bdbcf106a74.

Angesichts der rapide gestiegenen Energiepreise sollen die regenerativen Energien verstärkt genutzt werden. Dabei steht oftmals die Erzeugung und Verteilung von Strom im Vordergrund. Die Bereitstellung von Wärme kommt zu kurz, obwohl diese beispielsweise 50 Prozent des Energieverbrauchs eines Haushalts ausmacht. Thomas Schmalschläger, Diplom-Physiker und Energieberater, stellt eine bisher weitgehend unbekannte Art der Sonnenenergienutzung vor: Den vielseitig einsetzbaren Luftkollektor. Dieser wandelt Sonnenstrahlung in Wärme um, die an die durch den Kollektor strömende Luft übertragen wird. Mit der warmen Luft können Häuser oder Räume belüftet, Wohngebäude temperiert oder beheizt und Keller oder Garagen sowie Ferienhäuser in Abwesenheit der Nutzer*innen entfeuchtet werden. Im Vortrag werden verschiedene Bauarten von Luftkollektoren und benötigte Komponenten vorgestellt.

Weitere Infos unter https://veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum, per E-Mail an bauzentrum@muenchen.de oder telefonisch unter 546366-0.