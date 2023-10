Online-Infotag zu Traumjobs bei der Feuerwehr München

Viele Wege führen zur Feuerwehr: Am Freitag, 20.10.2023 bietet die Berufsfeuerwehr München von 13 bis 16 Uhr allen Interessierten einen Online-Infotag bei Instagram an.

Die spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben der Feuerwehr werden live und in der Story auf Instagram vorgestellt. Egal, ob der Schulabschluss bevorsteht, das Ende des Studiums absehbar ist oder man erfolgreich eine Lehre abgeschlossen hat – beim Infotag werden die verschiedenen Job-Einstiegsmöglichkeiten ausführlich und interaktiv vorgestellt.

– Ab 13 Uhr gibt es alle Infos zur Ausbildung zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter. Diese Berufsausbildung bietet bereits Schulabgängern die Möglichkeit, direkt einen spannenden Beruf im Bereich Notfallrettung zu erlernen.

– Ab 14 Uhr werden die Karrieremöglichkeiten in der sogenannten 2. Qualifikationsebene vorgestellt. Um Brandmeisterin bzw. Brandmeister werden zu können, ist eine abgeschlossene Berufsausbildung Voraussetzung.

– Die Möglichkeiten in der 3. Qualifikationsebene werden dann ab 15 Uhr erläutert. Um sich für eine Karriere als Brandoberinspektorin bzw. Brandoberinspektor bewerben zu können, ist ein abgeschlossenes Studium nötig.

Zu allen vorgestellten Ausbildungsmöglichkeiten stehen am 20. Oktober ab 13 Uhr Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner per Instagram-Direktnachricht und über die Fragefunktion in der Story zur Verfügung: http://instagram.com/feuerwehrmuenchen

Wer nicht so lange warten möchte – Informationen zu den aktuell ausgeschriebenen Stellen gibt es im Vorfeld schon hier: http://www.feuerwehr-muenchen.de/karriere